Prende il via oggi la nuova campagna promozione Natale Xiaomi 2021. Fino al prossimo 26 di dicembre, salvo esaurimento scorte, sarà possibile accedere ad una serie di offerte esclusive, con flash sale che permetteranno di acquistare dispositivi a prezzo scontato. Su alcuni prodotti, inoltre, sono previsti dei coupon omaggio e, per ordini superiori ai 350 euro, Xiaomi regalerà una Mi Smart Band 5 o un Mi Watch Lite, in base all’importo speso. Vediamo i dettagli delle nuove promozioni natalizie di Xiaomi.

Le nuove offerte di Natale Xiaomi 2021

Dal 20 al 26 dicembre è possibile sfruttare le promozioni della nuova campagna Natale Xiaomi 2021. Per gli utenti che effettueranno acquisti tramite lo store ufficiale dell’azienda, le occasioni per accedere a prodotti a prezzo scontato non mancano di certo. Tra le promozioni principali c’è la possibilità di ottenere un device in regalo. Effettuando un ordine superiore a 350 euro si riceverà in regalo una Mi Smart Band 5 (dal valore di 39,99 euro). Per gli ordini di importo superiore a 450 euro, invece, in regalo ci sarà il Mi Watch Lite (dal valore di 69,99 euro).

Da notare, inoltre, che, fino al 5 gennaio 2022, è possibile acquistare Mi Protect danni accidentali o protezione schermo (una polizza offerta da Xiaomi in collaborazione con Allianz) al prezzo scontato di 39,99 euro. Per gli acquirenti, inoltre, c’è la possibilità di scegliere il finanziamento findomestic e pagare in 12/24 mesi a tasso zero. Su alcuni prodotti, inoltre, è previsto il Group Purchase per accedere a condizioni ancora più vantaggiose.

Di seguito andiamo a riepilogare alcune delle migliori offerte di Natale Xiaomi 2021 che termineranno il prossimo 26 di dicembre (alcune sono flash sale e saranno valide fino al 22 dicembre). Ecco l’elenco delle promozioni più interessanti su smartphone e tablet della gamma Xiaomi:

Le promozioni di Natale di Xiaomi non finiscono qui. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono sconti su tanti altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Fino al 26 dicembre, infatti, sarà possibile acquistare a prezzo scontato i TV della gamma Xiaomi, il Mi Electric Scooter 3, vari wearable a marchio Xiaomi e Redmi ed anche i Mi Air Purifier Pro. Su tutti gli ordini (non solo su smartphone e tablet) c’è la possibilità di ricevere la Mi Band 5 (per ordini superiori a 349,90 euro) o il Mi Watch Lite (per ordini superiori a 449,90 euro) in regalo. Per tutte le offerte è possibile consultare la pagina della campagna Natale Xiaomi 2021. Le offerte dello store di casa Xiaomi termineranno, come detto, il prossimo 26 di dicembre.