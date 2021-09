Giorno 15 settembre, a un giorno di distanza dall’evento Apple, Xiaomi 11T Pro verrà ufficialmente annunciato da Xiaomi con la tecnologia di ricarica da 120W

Niente da temere per la batteria

Xiaomi, nel corso di questi anni, ci ha dimostrato quanto la compagnia sia impegnata nello sviluppo di tecnologie di ricarica rapida sempre più spinte, potenzialmente in grado di ricaricare una batteria in una manciata di minuti. Con la tecnologia di ricarica da 120W, è molto probabile che il tempo di una doccia sarà sufficiente per vedere la batteria di Xiaomi 11T Pro completamente carica o prossima al 100%.

Ovviamente una velocità di ricarica di questa portata fa temere sulla longevità della batteria, un aspetto che i colleghi di The Verge hanno messo in risalto in una interessante conversazione con Daniel Desjarlais, responsabile internazionale delle comunicazioni e portavoce globale di Xiaomi, e di cui la compagnia stessa ne ha parlato su Twitter. Parlando appunto della longevità del modulo, un aspetto che interessa tantissimo gli utenti di smartphone, secondo Desjarlais “In generale, per questo livello di ricarica con le batterie con cui l’abbiamo testato, dopo 800 cicli di ricarica avrai ancora l’80% di integrità della batteria. Ora, quel 20 percento potrebbe sembrare ‘oh wow, sto perdendo il 20 percento’, ma è abbastanza standard praticamente in tutte le tecnologie di ricarica. 800 cicli, per la maggior parte delle persone, saranno circa due anni. Quindi è abbastanza normale.”

Xiaomi ha disposto 34 sistemi di protezione differenti per la batteria, essenziali per assicurare un lancio globale della tecnologia e rispettare le varie normative presenti sul mercato.

Un nuovo render a pochi giorni dal lancio

Con un lancio ormai distante pochissimi giorni, il design ufficioso di Xiaomi 11T Pro viene nuovamente svelato in anticipo su Twitter da questa immagine. Come si può notare, il design dell’atteso smartphone di fascia alta farebbe riferimento a materiali pregiati e cornici frontali estremamente ottimizzate; piuttosto imponente la fotocamera posteriore con quattro sensori e flash LED.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Xiaomi