Se vi state chiedendo come potrebbe essere il design di Xiaomi 12, l’atteso smartphone Android in arrivo nelle prossime settimane, questo è il vostro giorno fortunato: grazie alla serie di render OnLeaks trapelati in queste ore possiamo infatti scoprire il presunto aspetto del dispositivo.

Questo dovrebbe essere Xiaomi 12

Di ufficiale sappiamo solo che Xiaomi 12 arriverà con il chipset di punta di casa Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 1, ma per il resto dobbiamo affidarci leak e indiscrezioni. Il comparto fotografico, ad esempio, potrebbe essere composto da tre sensori da 50 MP, mentre a livello software potrebbe debuttare con la MIUI 13 basata su Android 12. Prevista anche una generosa batteria con ricarica rapida.

I render qui sotto mostrano un design ricco di curve, con display edge e fotocamera integrata tramite un piccolo foro centrale. Sul retro un modulo fotografico piuttosto sporgente e di forma rettangolare, con una cover posteriore piatta con bordi leggermente arrotondati. Il leak ha inoltre rivelato le presunte dimensioni di Xiaomi 12, ossia 152,7 x 70 x 8,6 mm (11,5 mm compreso il modulo fotografico).

I pulsanti sono posizionati tutti sul lato destro, mentre in basso è difficile non notare la porta USB Type-C e lo speaker, accompagnati dal foro per il microfono. Per scoprire tutti i dettagli ufficiali non ci resta che attendere ancora qualche giorno: le ultime suggeriscono una presentazione in Cina entro la fine del mese. Siete soddisfatti di quanto visto finora sul presunto Xiaomi 12?

in copertina Xiaomi 11T Pro

