Con una settimana di ritardo rispetto al resto della gamma Pixel è finalmente iniziato il roll out del Feature Drop di dicembre 2021 anche per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Il roll out era stato posticipato per motivi non specificati, anche se in molti hanno ipotizzato difficolta di adattamento al nuovo chipset proprietario Google Tensor

Il Feature Drop per i Pixel 6

Rispettando quanto anticipato nei giorni scorsi dalla divisione giapponese di Google, il colosso di Mountain View ha quindi iniziato da pochi minuti il roll out dell’atteso aggiornamento, il primo in assoluto dal lancio dei due smartphone, per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Si parte ovviamente dalle patch di sicurezza del mese di dicembre 2021, le più recenti rilasciate da Google, così da chiudere le falle presenti in Android che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei terminali. Si prosegue con numerose ottimizzazioni esclusive della serie Pixel 6, legate alla riproduzione audio e a Now Playing, alla sensibilità del lettore di impronte digitali (che ora riesce sempre a registrare nuove impronte) e all’audio Bluetooth che in alcune occasioni risultava distorto.

Numerosi anche i miglioramenti alla fotocamera, in particolare per quanto riguarda l’anteprima, la stabilità e la messa a fuoco automatica in alcune modalità. Corretti alcuni errori legati allo schermo e al cambio automatico della frequenza di refresh con certe applicazioni, così come alcuni bug che non consentivano la riattivazione dello schermo col doppio tocco o alzandolo dalla scrivania.

Come installare il Feature Drop

L’aggiornamento, del peso di poco più di 200 MB, può essere scaricato dalla Impostazioni, entrando nella voce Sistema e quindi Aggiornamenti di Sistema. basterà effettuare un paio di volte la ricerca (nel peggiore dei casi) per ricevere la conferma della disponibilità dell’aggiornamento. Una volta scaricato il file necessario partirà la procedura di installazione, seguita dalla fase di ottimizzazione che come sempre richiederà qualche minuto per essere portata a termine.

Una volta completata l’operazione vi basterà riavviare il sistema e godervi i miglioramenti inclusi nel Feature Drop del mese di dicembre, che trovate riassunti in questo articolo.

