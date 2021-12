Nei giorni scorsi il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo corposo aggiornamento per gli smartphone Google Pixel, quello di dicembre, lasciando tuttavia indietro gli ultimi due modelli dell’azienda, Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i cui utenti dovranno avere ancora un po’ di pazienza.

La decisione del colosso di Mountain View di non includere i suoi ultimi due modelli tra quelli per i quali è stato rilasciato l’aggiornamento di dicembre non è stata accolta con grande favore da chi li ha acquistati e ciò anche perché fino a questo momento Google non ha svelato la data precisa in cui saranno aggiornati pure loro.

Ecco quando sarà aggiornata la serie Google Pixel 6

Fortunatamente la divisione giapponese di Google ha deciso di essere un po’ più “generosa” per quanto riguarda i dettagli dell’update di dicembre per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, per i quali il via al roll out sarebbe in programma per lunedì 13 dicembre.

Non è chiaro se questa data debba essere considerata come relativa ai soli modelli commercializzati in Giappone o se, al contrario, possa riferirsi anche a quelli disponibili negli altri mercati in cui i due smartphone sono venduti (ancora molto pochi).

Ad ogni modo, per i possessori dei nuovi smartphone del colosso di Mountain View l’attesa per il Pixel Feature Drop di dicembre sarà ricompensata da tante nuove funzionalità, incluse le correzioni per decine di bug riscontrati con le precedenti release software (si parla di oltre 80 fix).

Ricordiamo che per la commercializzazione in Italia dei nuovi smartphone del colosso di Mountain View ci sarà da attendere sino all’inizio del prossimo anno e fino a quel momento i più impazienti non possono fare altro che ripiegare su Amazon o eBay, piattaforme attraverso le quali è possibile comprare uno dei modelli destinati agli altri mercati.

