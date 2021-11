Nel complesso, Android era e rimane tuttora il sistema operativo mobile più diffuso al mondo, tuttavia la classifica degli smartphone più venduti nei primi tre trimestri del 2021 è un autentico dominio degli iPhone di Apple, con un solo modello Android – e per giunta di fascia bassa – nella top 5.

Il mese scorso, nel contesto dell’eterna rivalità tra Android e iOS, abbiamo visto come il lancio degli iPhone 13 abbia inciso sull’interesse verso i modelli del robottino e quali brand tengano meglio il valore nel tempo; sul tema delle vendite di smartphone, invece, vi abbiamo segnalato il calo generale e altri dettagli interessanti.

Classifica smartphone più venduti 2021 (IDC)

La classifica in argomento, come detto, si riferisce ai primi tre trimestri dell’anno, così come analizzati attraverso il Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker dell’International Data Corporation (IDC).

La top 5 degli smartphone più popolari del 2021 fino a questo momento – Top 5 Most Popular Smartphones of 2021 – è una valida cartina di tornasole della situazione del mercato ed è tutt’altro che lusinghiera per i tanti OEM Android.

Secondo i dati dell’IDC, lo smartphone più venduto nei primi tre trimestri dell’anno è stato iPhone 12 e Apple ha piazzato anche iPhone 11 al terzo posto, iPhone 12 Pro Max in quarta posizione e iPhone 12 Pro in quinta.

L’unico modello che è stato in grado di spezzare il dominio di Apple è stato il non entusiasmante base di gamma Samsung Galaxy A12 (ecco la nostra recensione), che ha conquistato un sorprendente secondo posto.

In tutto questo non va dimenticato che le vendite della serie iPhone 13 (ecco la nostra recensione) sono iniziate solo nell’ultima parte del 2021, pertanto ancora non hanno raggiunto livelli tali da rilevare in questa classifica.

I dati dell’IDC non contengono indicazioni sul numero di unità vendute, ma probabilmente quelle informazioni saranno presenti nel rapporto di fine anno.

La situazione di Xiaomi: un 2021 dai due volti

Nel terzo trimestre dell’anno, un competitor forte come Xiaomi ha risentito più di altri degli effetti del chip shortage globale, tanto che (secondo Counterpoint Research e Canalys) è tornato al terzo posto nella classifica mondiale, cedendo nuovamente il secondo ad Apple.

I risultati finanziari di Xiaomi relativi al Q3 2021 recano conferma di quanto detto: il produttore cinese ha piazzato 43,9 milioni di smartphone a livello globale, con un calo pari a circa 6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Xiaomi descrive gli smartphone come “cornerstone” del proprio business, che pure è estremamente diversificato (non avrete mica dimenticato l’annuncio dell’ingresso nel settore delle auto elettriche?).

La prima metà del 2021 del produttore cinese era stata comunque estremamente positiva, considerando il secondo posto soffiato ad Apple, l’avvicinamento alla prima posizione di Samsung e il primato raggiunto nella vendita di smartphone 5G.

Dal terzo trimestre, però, la situazione generale ha colpito duro e Xiaomi ha rallentato vistosamente. Il fatto che il colosso cinese abbia risentito più di altri produttori dello shortage è una diretta conseguenza della sua specifica strategia commerciale. L’esempio con Apple è particolarmente significativo: mentre Xiaomi aveva in listino oltre cinquanta modelli di smartphone diversi, Apple aveva in vendita soltanto quattordici modelli. Un recente report di Canalys ha messo in evidenza come la casa di Cupertino abbia rappresentato il 15 percento delle spedizioni globali di smartphone, superando Xiaomi di un punto percentuale.

