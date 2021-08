Xiaomi è entusiasta di annunciare che secondo l’ultimo rapporto di Strategy Analytics, l’azienda è diventata il marchio leader mondiale nel mercato degli smartphone Android 5G.

Xiaomi India ha appena condiviso la notizia attraverso un tweet e un’immagine pubblicata che affermava che il colosso cinese ha raggiunto una quota di mercato del 25,7% nel secondo trimestre di quest’anno, con 24 milioni di smartphone Mi e Redmi abilitati al 5G spediti nel corso del trimestre.

Il rapporto di Strategy Analytics ha aggiunto che il traguardo raggiunto da Xiaomi è in parte merito del lancio di smartphone 5G a prezzi accessibili che ha permesso alla società di ottenere la leadership in questo segmento di mercato.

Strategy Analytics ha dichiarato che i risultati di Xiaomi collocano il produttore molto vicino a Samsung che ha spedito ben 77 milioni di smartphone 5G in tutto il mondo negli ultimi 10 trimestri.

Xiaomi davanti a Vivo, OPPO, Samsung e Realme nel 5G

Dopo Xiaomi troviamo Vivo che arriva seconda con una quota di mercato del 18,5%, OPPO al terzo posto con il 17,9%, mentre Samsung e Realme occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione con il 16,7% e il 5,9%.

In particolare il marchio cinese Vivo è leader nel mercato degli smartphone 5G nella regione dell’Asia Pacifica con una quota di mercato del 20%, mentre Xiaomi aveva una quota di mercato del 19,3% nel trimestre in questione, ottenendo un maggiore successo in vari mercati esteri.

Leggi anche: Ecco i migliori smartphone per ricezione | Agosto 2021