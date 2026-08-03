Neanche il caldo di questo inizio agosto ferma gli aggiornamenti Samsung. Il produttore sudcoreano sta rilasciando nuovi firmware per diversi modelli, tra smartphone e tablet: si tratta di Samsung Galaxy A36 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab A11 e Galaxy Tab Active5. Vediamo quali sono le novità in distribuzione.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A36 5G, A34 5G e A17 5G

Samsung sta rilasciando nuovi aggiornamenti per tre smartphone di fascia media: parliamo di Galaxy A36 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy A17 5G, che stanno accogliendo le patch di sicurezza di luglio 2026 tra Italia (A36 e A17 5G) e Corea del Sud (A34 5G). In rollout abbiamo i firmware A366BXXSBCZG1 e A176BXXS6CZG9 in Italia, e il firmware A346NKSSFFZG1 in Corea.

Per tutti e tre troviamo le più recenti correzioni, in attesa dell’arrivo delle patch di agosto: come descritto nel bollettino diffuso nelle scorse settimane, il produttore è andato a correggere 57 vulnerabilità, delle quali 41 riguardano il sistema operativo Android in generale (CVE) e 16 i dispositivi Samsung più da vicino (SVE). Questa volta sono state corrette 5 vulnerabilità di livello critico, mentre la maggior parte sono riportate come di livello alto. Tra le correzioni sono coinvolti il sistema Knox, ma anche SmartThings, il servizio di sfondi e non solo.

Per il resto non sembrano essere state integrate altre novità, se non qualche bugfix o perfezionamento di stabilità. Galaxy A36, A34 e A17 5G sono tutti nella lista dei modelli che riceveranno Android 17 e la One UI 9.0: attualmente quest’ultima è in beta sulla serie Galaxy S26, e ha fatto il suo esordio stabile su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, presentati i giorni scorsi durante l’evento Unpacked. Per tutti e tre i Galaxy A sono già partiti i test interni, ma per il rilascio dovremo aspettare ancora qualche settimana.

Segui Samsung su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Novità aggiornamenti serie Samsung Galaxy Tab S10

Samsung non sta lasciando indietro i suoi tablet: tra gli aggiornamenti di cui vi parliamo oggi spicca l’intera gamma Galaxy Tab S10, composta da cinque modelli se consideriamo anche quelli Fan Edition e il Lite. Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+ stanno ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2026. I firmware in rollout sono i seguenti (con eventuali variazioni tra modelli Wi-Fi e 5G):

Galaxy Tab S10+: X826BXXS9DZG1

Galaxy Tab S10 Ultra: X926BXXS9DZG1

Galaxy Tab S10 Lite: X406BXXS6CZG3

Galaxy Tab S10 FE: X526BXXS9CZG3

Galaxy Tab S10 FE+: X626BXXS9CZG3

Per i cinque tablet arrivano dunque le correzioni a quasi 60 vulnerabilità, che si dividono tra quelle riguardanti Android in generale e quelle più specifiche per i dispositivi Samsung. Anche qui non dovrebbero essere state integrate altre novità: per cambiamenti più consistenti dovremo aspettare la One UI 9.0 basata su Android 17, che arriverà nel corso dei prossimi mesi. La distribuzione partirà dai Galaxy S26 e raggiungerà diverse decine di modelli tra smartphone e tablet, tra cui quelli in questione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab A11 e Tab Active5

Le novità lato tablet non sono ancora finite: si aggiornano infatti anche Samsung Galaxy Tab A11 e Galaxy Tab Active5. Entrambi stanno accogliendo le patch di sicurezza di luglio 2026: il primo a partire dalla Corea del Sud con il firmware X135NKOS4BZG6, il secondo in Italia con la versione X306BXXSCDZG1.

Le novità sono sostanzialmente quelle descritte più su per gli altri dispositivi: tra CVE e SVE troviamo quasi 60 vulnerabilità corrette, che spaziano tra il sistema operativo Android in generale e la One UI di Samsung. Entrambi i tablet riceveranno la One UI 9.0 basata su Android 17, ma ci sarà da attendere ancora un po’: sapremo qualcosa in più sulla tabella di marcia dell’aggiornamento nelle prossime settimane.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy A36 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab A11 e Galaxy Tab Active5 potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti“.

In tutti i casi potete eventualmente affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.