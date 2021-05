Se OPPO festeggia il quarto posto nella classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa, di certo Xiaomi si può ritenere più che soddisfatto per lo storico sorpasso ai danni di Apple. Infatti, come dimostra un rapporto pubblicato da Canalys, il colosso cinese ha raggiunto il 23% delle quote di mercato durante il Q1 2021, con una crescita annua pari al +85%.

Xiaomi fa mangiare la polvere a Apple…

L’incredibile popolarità degli smartphone Xiaomi ha quindi permesso alla compagnia di scavalcare il colosso di Cupertino di quattro punti percentuali – 23% contro 19% -, mettendolo così in diretta competizione con la regina incontrastata del mercato smartphone: Samsung. La multinazionale sudcoreana non ha (ancora) nulla da temere con il suo 35% di market share in Europa, ma l’incredibile crescita di Xiaomi potrebbe ben presto fare impensierire anche Samsung.

Il dettaglio delle vendite nell’Europa Occidentale mostra però una situazione leggermente differente: in questo caso Apple mantiene ancora la seconda posizione in classifica con il 25% di market share, mentre Xiaomi è ferma al terzo posto con il 17% e una crescita YoY del +89%. Entrambi gli studi di mercato sottolineano ancora una volta la tragica situazione in cui versa Huawei che, per colpa delle importanti conseguenze dovuto al ban USA, scivola in quinta posizione nella classifica generale e in quella relativa all’Europa Occidentale perdendo rispettivamente l’81% e l’80% YoY.

… anche in Italia

Lo stesso traguardo viene raggiunto anche in Italia, dove il colosso cinese segna un incredibile +91% YoY arrivando a conquistare così il 25% di quote di mercato. Apple, nonostante una crescita pari al +154% YoY, scende al terzo posto con l’11% di market share – di questo passo OPPO le soffierà il posto molto presto considerando che li separa un solo punto percentuale.

“Siamo estasiati da questo ennesimo successo. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il terzo anno qui in Italia“, ha affermato Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia. “Abbiamo lavorato con impegno e determinazione per portare sul mercato prodotti incredibilmente innovativi e per offrire esperienze sempre più smart, quindi vogliamo ringraziare tutte le persone che continuano a darci fiducia, supportandoci ogni giorno“.

