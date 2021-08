Il 2021 è senza ombra di dubbio l’anno di Xiaomi. Il colosso cinese, merito anche di un’ottima strategia di marketing, ha registrato record su record. Solo qualche mese fa la compagnia soffiava a Apple il secondo posto in Europa e adesso, secondo gli ultimi dati raccolti da Counterpoint Research, l’azienda ha soffiato a Samsung il primo posto nella classifica dei più grandi produttori di smartphone al mondo.

Xiaomi è adesso il numero uno

In riferimento alle prestazioni di Xiaomi durante il mese di giugno 2021, il colosso cinese ha registrato un incredibile +26% di vendite mensili dandogli modo di superare l’azienda sudcoreana al comando dello scacchiere mondiale. Il market share di Xiaomi è adesso fissato al 17.1%, con Samsung fermo invece al 15.7%.

“Sin dall’inizio del declino di Huawei, Xiaomi ha compiuto sforzi coerenti e aggressivi per colmare il divario creato da questo declino. L’OEM si sta espandendo nei mercati legacy di Huawei e HONOR come Cina, Europa, Medio Oriente e Africa – sottolinea Tarun Pathak, direttore di Counterpoint Research. A giugno, Xiaomi è stata ulteriormente aiutata dalla ripresa di Cina, Europa e India e dal declino di Samsung a causa dei vincoli di fornitura.”

La parola, adesso, passa a Samsung: il lancio dei nuovi foldable Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 durante l’evento Unpacked dell’11 agosto dovrebbe permettere all’azienda di colmare il divario almeno per qualche mese. A dicembre, infatti, con l’arrivo del nuovo processore di fascia alta di Qualcomm, si attende il lancio della famiglia Xiaomi Mi 12.

Xiaomi lavora a un dispositivo per smart TV

In seguito al teardown dell’APK relativo alla versione 6.9.601 dell’applicazione Mi Home di Xiaomi, si è scoperto che la compagnia sta lavorando a un accessorio etichettato come “Magic Control Bridge“. In sostanza, come vedremo nelle stringhe di codice scovate nel teardown, esso permette a chiunque di controllare una Mi TV da uno smartphone/tablet compatibile senza usare il telecomando del TV.

<string name=”uwb_permission_group”>Permissions</string>

<string name=”uwb_permit_dialog_all_desc”>When everyone comes close to the UWB device, the device can be found and controlled via Magic Control.</string>

<string name=”uwb_permit_dialog_title”>Permissions for Magic Control</string>

<string name=”uwb_permit_group_all”>Everyone</string>

<string name=”uwb_permit_group_home”>Family members in same home</string>

<string name=”uwb_reset”>Reset</string>

<string name=”uwb_support_device_title”>Magic Control Device</string>

<string name=”uwb_tag_need_reset_stranger_msg”>The device has already been connected to Magic Control Bridge. Please press and hold the device reset button for 7 seconds to reset the device and try to connect again.</string>

<string name=”uwb_tmp_no_device”>No equipment</string>

<string name=”uwb_user_guide”>”Go to view the Beginner’s Guide >”</string>

<string name=”uwb_wifi_not_enabled”>Please turn on the Wi-Fi.</string>

<string name=”uwb_wifi_not_valid_5g”>Magic Control Bridge Mate does not support 5G network, please switch the network to 2.4G</string>

Sembra che il dispositivi si connetta alla rete Wi-Fi (2.4 GHz) o direttamente al TV tramite la porta USB. Una volta attivato e correttamente impostato, chiunque nel suo raggio di azione sarà in grado di controllare la Mi TV utilizzando una connessione UWB.