Secondo questo report, i Huawei si deprezzano più dei Samsung, Apple e Google

Il deprezzamento è un fattore da tenere seriamente in considerazione quando si valuta l’acquisto di un nuovo smartphone – ve ne avevamo parlato nella guida su come scegliere il nuovo smartphone e in quella su cosa controllare prima di sceglierne uno usato – e adesso il report annuale del britannico musicMagpie (un rivenditore online di prodotti elettronici ricondizionati e giochi usati) ci mostra quali sono i brand i cui smartphone vedono calare più velocemente i prezzi.

Abitudini di acquisto dei consumatori (britannici)

La fonte ha chiesto a 2.093 utenti in UK delle proprie abitudini di trade-in, scoprendo che il 61% del totale non lo fa nello stesso momento di acquisto del nuovo smartphone. In media, aspettano ben 16 mesi prima di rivendere il vecchio modello, ma nel frattempo ci rimettono il 50% del valore.

Stimando che, in media, ogni consumatore cambia 35 volte smartphone nel corso della propria vita, queste abitudini comportano una perdita di circa 3.400 sterline (4.025 euro).

È interessante notare come il 10% di coloro che ritardano la rivendita del vecchio smartphone lo fanno perché pensano che il device varrà di più in un secondo momento. Un’idea smentita dalla realtà dei fatti.

Il 33% degli utenti britannici non si preoccupa affatto di rivendere il proprio vecchio smartphone. In particolare, più una persona è grande d’età, meno è probabile che faccia trade-in: il 42% degli intervistati con età di 45 anni o superiore rifiuta di farsi coinvolgere in operazioni di vendita.

Il CEO di musicMagpie Steve Oliver ha aggiunto un consiglio: i dati raccolti mostrano che rivendere il vecchio modello nel momento in cui si acquista un nuovo smartphone è il modo migliore per non disperderne il valore. Le offerte trade-in di musicMagpie, per esempio, sono valide per 21 giorni, per permettere agli utenti di iniziare ad usare il nuovo smartphone prima di disfarsi del precedente.

Chi si deprezza di meno, chi di più

Dai dati del report si evince che gli iPhone di Apple sono quelli che tengono meglio il valore: dopo 12 mesi perdono il 41% del valore iniziale, arrivando a valere il 60% in meno dopo 24 mesi. Segue Samsung, con un deprezzamento del 64% dopo un anno e del 77% dopo due anni; i modelli di OnePlus perdono il 69% dopo 12 mesi e il 78% dopo 24 mesi; i Pixel di Google (quanto meno quelli delle precedenti generazioni) perdono il 65% dopo un anno e l’83% dopo due. Maglia nera ai Huawei, con un calo del 75% dopo un anno e dell’87% dopo due anni.

Quanto agli iPhone, sono quelli 5G a reggere meglio: dopo i primi sei mesi, iPhone 12 Pro aveva perso solo il 32% del valore iniziale, contro il 55%, ad esempio, di Samsung Galaxy S10 5G.

In aggiunta a questo, il report segnala che sono gli smartphone più costosi (da 600 sterline a salire) a tenere meglio nel tempo: dopo sei mesi, gli smartphone nella fascia delle 999 sterline e superiori cedono il 53% del valore iniziale; quelli nella fascia 600-899 sterline si deprezzano del 54% e quelli nella fascia dalle 599 sterline in giù del 62%.

Per quanto riguarda i singoli modelli presi in considerazione e caratterizzati dal deprezzamento maggiore e più rapido, ci sono alcuni nomi eccellenti da segnalare. Lo sfortunato Huawei Mate 30 Pro – che, ricorderete, era stato il primo a nascere privo dei servizi di Google – si è deprezzato dell’87% in un solo anno, conservando appena il 13% del suo valore iniziale. Seguono poi due modelli iconici di Samsung: il primo, pionieristico ma non particolarmente pronto Samsung Galaxy Fold (-75%) e il Samsung Galaxy Z Flip di prima generazione (-83%).

Nell’eterna sfida Android vs iOS, in questo caso il robottino ne esce con le ossa rotte: la lista degli smartphone meno deprezzati dopo 12 mesi è monopolizzata da Apple, con iPhone 11 in vetta con un deprezzamento del 33%. In campo Android, a reggere meglio sono stati OnePlus 7T (-50%) e Samsung Galaxy S7 Edge (-52%).

