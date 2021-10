Il lancio della serie iPhone 13 di Apple ha fatto schizzare alle stelle l’interesse anche verso altri modelli della casa di Cupertino, portando ad un crollo contestuale dell’interesse del pubblico italiano verso gli smartphone Android, perlomeno momentaneamente. È quanto si evince dai dati della nuova indagine appena pubblicata da idealo.

Android vs iOS: effetto iPhone 13 sull’interesse degli utenti

È passato poco meno di un mese dall’evento con cui Apple ha presentato al mondo nuovi iPad standard e mini, Apple Watch 7 e soprattutto l’intera gamma iPhone 13 (ecco la nostra recensione di iPhone 13). Gli eventi di Apple sono sempre un valido indicatore del polso della situazione, sia per quanto riguarda la stessa casa di Cupertino, che in ottica trend e future tendenze di mercato.

Questo discorso vale anche nell’ambito dell’eterna rivalità con il mondo degli smartphone Android: secondo i dati riportati da idealo, l’effetto iPhone 13 si è riflettuto non solo sull’intera gamma di prodotti Apple, ma anche sull’interesse (in calo) verso i prodotti concorrenti.

L’interesse online verso i prodotti della mela ha raggiunto il picco dieci giorni dopo l’evento del 14 settembre: il 24 settembre, con l’arrivo di iPhone 13 nei negozi, la percentuale di ricerche online è quasi raddoppiata (+97,5%). Per quanto riguarda i modelli Apple, si parla di “intenzioni di acquisto” in crescita del 55,3% nel periodo 14 settembre – 4 ottobre 2021 e i modelli verso i quali l’interesse è cresciuto di più sono stati: Apple iPhone 12 (+41,5%), Apple iPhone 12 mini (+32,6%) e Apple iPhone 11 (+46,1%).

Passando al mondo Android, solitamente i più cercati in rete, il lancio di iPhone 13 ha avuto un effetto pesantemente negativo: considerando i primi dieci OEM Android, nel periodo 14 settembre – 4 ottobre 2021 si è registrato un -10,6% nelle intenzioni di acquisto. Al contempo, mentre le ricerche online di prodotti Apple sono aumentate del 27,5% nel 2021, quelle dei prodotti Android segnano appena un +3,4%. Lo scorso Black Friday e dicembre 2020 hanno segnato un recupero importante di iOS nei confronti di Android (+24,6% per Apple contro 30,4% per Android, contro una media di oltre 71,1%).

Contestualmente, gli strumenti di comparazione dei prezzi nell’ultimo anno hanno permesso di risparmiare più sui prodotti iOS (18,6%) che su quelli Android (10,8%).

A livello demografico iOS rimane la scelta preferita online dai giovani sotto i 34 anni e dalle donne mentre, a livello territoriale, le regioni più interessate agli smartphone iOS sono Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia e quelle più interessate agli smartphone Android sono Campania, Umbria e Lazio.

Ecco qualche grafico di riepilogo dell’indagine di idealo.

