Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Flip 5G, Fold 5G, S20 FE e Note 10 Lite

Nuovo giorno, nuova raccolta di aggiornamenti software firmata Samsung e questa volta gli smartphone coinvolti sono tutti di un certo calibro: Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Fold 5G e Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Come al solito, Samsung ha battuto tutti sul tempo con il rilascio delle patch di sicurezza del mese di novembre 2021 – poi illustrate anche in dettaglio – e adesso, con il procedere del mese, sta allungando progressivamente la lista dei modelli muniti dell’ultimo aggiornamento.

Oggi sono ben quattro e tutti di rilievo gli smartphone Samsung che infoltiscono l’elenco: Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Fold 5G e Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition esiste in più varianti e, se il modello 4G con SoC Qualcomm ha già ricevuto le patch di sicurezza di novembre la scorsa settimana e quello 5G non le ha ancora ottenute, oggi ad aggiornarsi è il modello con SoC Exynos 990. In particolare, Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) sta ricevendo la nuova versione firmware G780FXXS7CUI5. Il nuovo update è già in roll out per numerosi mercati asiatici ed europei, tra i quali figura anche l’Italia. All’interno del file OTA rilasciato non c’è altro che la SMR di questo mese.

Il secondo modello che si sta aggiornando è Samsung Galaxy Z Flip 5G. Nel suo caso è in roll out un file OTA da circa 190 MB con versione firmware F707BXXS5EUJ2 e non si segnalano altre novità di sorta. Il modello che si aggiorna è quello identificato come SM-F707B, mentre al momento non risulta che l’aggiornamento sia stato rilasciato per Samsung Galaxy Z Flip 4G, che sicuramente seguirà a ruota nei prossimi giorni.

Nella lista degli aggiornamenti di oggi alla Security Maintenance Release di novembre 2021 figura anche un altro smartphone pieghevole, ovvero Samsung Galaxy Fold, con particolare riferimento alla variante con connettività 5G. Anche in questo caso la disponibilità dell’aggiornamento tocca già numerosi mercati europei e tra questi è presente l’Italia. La versione firmware in roll out è la F907BXXS6FUJB e non si segnalano altre novità.

Infine, Samsung Galaxy Note 10 Lite sta ricevendo la versione firmware N770FXXS8EUJ3. In mancanza di un changelog ufficiale è impossibile dire con certezza se l’aggiornamento contenga altro oltre alle patch di sicurezza di novembre 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Fold 5G e Samsung Galaxy Note 10 Lite

Come detto, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

