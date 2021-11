L’incredibile capacità computazionale di Google Tensor, il primo processore del colosso di Mountain View studiato in dettaglio in questi giorni, permette a tutti gli utenti muniti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro di rimuovere con estrema facilità gli elementi involontariamente finiti all’interno di una foto.

Magic Eraser esclusiva di Google Pixel 6?

Magic Eraser, una funzionalità integrata in Google Foto ma ben presto finita nelle mani di chi non possiede i nuovi smartphone di fascia alta di Google, secondo alcuni dovrebbe restare esclusiva della serie Pixel 6. L’idea è semplice e tutto sommato condivisibile: rendere Magic Eraser esclusiva di Google Pixel 6 offrirebbe a Google un vantaggio esclusivo rispetto gli altri smartphone (Android e non).

Chi ha avuto l’opportunità di utilizzare e testare le capacità di Magic Eraser ne è rimasto piacevolmente colpito, anche se non ancora perfetto al 100%, e l’idea che eventualmente Google possa trasferire la funzionalità anche sugli altri smartphone della serie Pixel, o addirittura come add-on esclusivo degli utenti abbonati a Google One, potrebbe implicitamente portare molti utenti a non considerare l’acquisto dei nuovi Google Pixel.

“Tutti hanno scattato una foto che vorrebbero potesse essere migliorata cancellandone una parte“, sottolinea Jitesh Ubrani, research manager of worldwide device trackers di IDC, in una recente intervista. “Inoltre, è una caratteristica unica che la maggior parte degli altri smartphone non ha al momento, e questo distingue davvero il Pixel dal resto degli smartphone.”

Google dal canto suo non si è ancora espresso sull’eventualità che Magic Eraser resti esclusiva di Google Pixel 6. Ultimamente, infatti, ha confermato che lavorerà duramente per cercare di rendere disponibili la maggior parte delle funzionalità attualmente esclusiva dei Pixel 6 anche sugli smartphone meno recenti, ma non è ancora chiaro quale saranno.

Cosa ne pensate di questa eventualità ? Secondo voi fa bene Google a rendere Magic Eraser esclusiva dei nuovi smartphone? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

