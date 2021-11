La strana storia di un utente che acquista Google Pixel 6 e riceve Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro fanno notizia fin da prima del lancio ufficiale, ma quella di oggi è particolarmente curiosa: un utente ha raccontato su Reddit di aver acquistato un Pixel 6 e di aver ricevuto (in modalità decisamente anomale) un Pixel 6 Pro.

Insomma, dopo l’analisi fotografica di DxOMark, i segreti di Google Tensor e il nuovo strumento di calibrazione del sensore di impronte, vediamo questo curioso caso di upgrade non richiesto.

Utente acquista Google Pixel 6 e riceve Pixel 6 Pro

L’utente racconta di aver ricevuto una scatola in condizioni pessime e di aver quindi deciso di filmarne l’apertura. Con sua sorpresa, all’interno trova due scatole: una del Google Pixel 6 nel colore ordinato e una con un Google Pixel 6 Pro. Nessuna traccia, invece, di quella per il trade-in che avrebbe dovuto effettuare.

La scatola del Google Pixel 6 acquistato è rotta e aperta e, soprattutto, vuota. Invece, quella di Google Pixel 6 Pro è chiusa e con tutto correttamente al proprio posto.

Di qui la decisione dell’utente di rivolgersi ai redditor in cerca di consigli su come procedere: se da una parte sarebbe ovviamente ben felice di questo upgrade gratuito, dall’altra si interroga sulla garanzia e sulle possibili conseguenze negative di questo errore per chi lo ha commesso.

Nell’ultimo aggiornamento, l’utente segnala di essersi messo in contatto con il supporto ufficiale e di aver avuto un probabile colpo di fortuna: sebbene la vicenda non sia ancora conclusa, non gli è stata chiesta la restituzione del Pixel 6 Pro ricevuto, anzi gli è stato persino detto di procedere a configurarlo.

Leggi anche: 2 giorni con Pixel 6 Pro: lo smartphone di Google è tutto nuovo e da scoprire