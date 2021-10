Gli smartphone Google Pixel hanno nel comparto fotografico uno dei propri principali punti di forza e ciò non soltanto per la loro dotazione hardware ma anche per le soluzioni software sviluppate dal team del colosso di Mountain View, come ad esempio Magic Eraser.

Quest’ultima funzionalità è un’esclusiva degli smartphone della serie Google Pixel 6 e permette di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per eliminare dagli scatti gli elementi che possono essere ritenuti “di disturbo”.

Ebbene, pare che con la versione 5.64 di Google Foto qualcuno sia riuscito a fare funzionare Magic Eraser anche su altri device, come ad esempio Nail Sadykov, che con un Google Pixel 4 ha rimosso una forchetta da uno scatto:

Ma nelle ultime ore le testimonianze in Rete sul funzionamento di Magic Eraser anche su altri device si stanno moltiplicando.

As multiple users on the GoogleNews Telegram group have pointed out, it seems that Magic Eraser now works in Google Photos 5.24 on non-Pixel 6 devices w/ Pixel 6 props.

YMMV as to its quality. I only tried with one photo, but others are getting better results with their own. pic.twitter.com/RYyqwVaROx

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 28, 2021