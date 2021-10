Xiaomi e Samsung continuano a rilasciare aggiornamenti software per i propri dispositivi, con la casa sudcoreana già pronta a fornire le nuove patch di sicurezza di novembre per alcuni smartphone di fascia alta.

Novità aggiornamenti per Xiaomi Mi Pad 5 e Mi 10T Lite

Partendo da Xiaomi Mi Pad 5, il tablet disponibile in Italia da metà settembre, in queste ore il colosso cinese sta rilasciando un piccolo aggiornamento di sistema del peso di 11 MB. Il changelog relativo al firmware 12.5.10.0.RKXCNXM fa riferimento alle seguenti novità :

Sistema correzione di un bug relativo al riavvio del dispositivo in alcune situazioni

Stylus e tastiera ottimizzazione delle prestazioni del pennino correzione di un problema che impediva la connessione della tastiera

Altre ottimizzazioni e correzioni ottimizzazione della qualità del suono mentre si gioca



La versione internazionale di Xiaomi Mi 10T Lite è la più recente a ricevere l’aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced Edition con il firmware 12.5.3.0.RJSMIXM. Oltre alle varie migliorie sotto il cofano offerte da questa versione della MIUI 12.5, il nuovo firmware introduce le patch di sicurezza di ottobre, corregge un vasto numero di bug della lockscreen, ottimizza la visualizzazione delle chiamate e dei temi di terze parti e molto altro.

Come aggiornare Xiaomi Mi Pad 5 e Mi 10T Lite

Gli aggiornamenti per Xiaomi Mi Pad 5 e Mi 10T Lite si potranno scaricare tramite il pannello Impostazioni > Info sistema e poi tap sul logo MIUI in alto a sinistra; alternativamente basterà attendere la notifica di sistema non appena disponibile l’aggiornamento OTA.

Patch di novembre per Samsung Galaxy S21

Passando a Samsung, il colosso sudcoreano ha già iniziato a rilasciare le patch di sicurezza di novembre per la serie Samsung Galaxy S21. Infatti, dalle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che i dispositivi Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra 5G, stanno ricevendo in Germania il firmware G99xBXXS3AUJ7.

Attualmente non ci sono informazioni circa il contenuto delle patch di sicurezza di novembre, ma come sempre la compagnia provvederà a svelarne i dettagli sul portale degli aggiornamenti di sicurezza.

Patch di ottobre per Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy A71

Samsung Galaxy S10 Lite rientra nella nutrita lista degli smartphone che stanno ricevendo le patch di sicurezza di ottobre: il firmware G770FXXU6EUJ3, attualmente in rilascio in Russia, dispone delle ultime correzioni di sicurezza descritte in questa news. Non ci sono ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’update, ma è probabile che ci siano miglioramenti sotto il cofano e correzioni di vari bug.

A fare compagnia a Galaxy S10 Lite arriva anche Samsung Galaxy A71 che, con il firmware A715FXXS7BUJ1, si aggiorna alle patch di sicurezza di ottobre. L’aggiornamento è attualmente disponibile in Italia, Inghilterra, Olanda, Germania, Portogallo, Slovacchia, Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Croazia e Austria.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S10 Lite si potranno scaricare una volta ricevuto la notifica di sistema o, per i più impazienti, sarà possibile controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!