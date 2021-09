A distanza di alcune settimane dalla presentazione in Cina, Xiaomi Pad 5 arriva anche sui mercati internazionali, Italia inclusa. Si tratta dunque del modello base, decisamente interessante soprattutto in virtù di una promozione di lancio che lo rende particolarmente appetibile. Non ci sono novità rispetto alla versione cinese, ma ricapitoliamo rapidamente di cosa stiamo parlando.

Xiaomi Pad 5 in italia

Con Xiaomi Pad 5 il produttore cinese torna sul mercato dei tablet con un prodotto che presenta caratteristiche premium che ben si prestano al lavoro da remoto così come al gioco, utilizzando un singolo dispositivo in ogni occasione. La produttività è migliorata dalla presenza di Xiaomi Smart Pen, con innovative funzioni come i tasti per effettuare screenshot, prendere rapidamente appunti o cancellare i testi scritti. La Smart Pen supporta 4.096 livelli di pressione e grazie al touch sampling rate a 240 Hz offre un’esperienza d’uso molto appagante.

Per quanto riguarda le videochiamate è possibile sfruttare la fotocamera frontale da 8 megapixel, con supporto ai video in 1080p. Nella parte posteriore è presente un sensore da 13 megapixel per scansionare documenti e condividerli immediatamente con i colleghi.

Il display WQHD+ ha una diagonale da 11 pollici e una frequenza di refresh a 120 Hz, con Dolby Vision e HDR per immagini vivide e decisamente contrastate, con la funzione TrueDisplay che adatta sempre la gamma cromatica alle condizioni dell’ambiente circostante.

Curato anche il comparto audio, con quattro speaker e il supporto al Dolby Atmos, in grado di garantire la massima immersività in ogni situazione. E per quanto riguarda le prestazioni non c’è da preoccuparsi, vista la presenza di uno Snapdragon 860 con CPU a 2,96 GHZ, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

La batteria infine ha una capacità di 8.720 mAh, caratteristiche in gradi di offrire un’autonomia davvero ottima.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Pad 5 sarà disponibile dal 23 settembre nella versione 6-128 GB su mi.com e Mi Store Italia al prezzo di 399,90 euro. Per le prime 24 ore, a partire dalle 9:00, potrete acquistarlo a 299,90 euro. Dal 30 settembre invece potete acquistarlo con Xiaomi Smart Pen in bundle. La Smart Pen potrà essere acquistata anche separatamente a 99,90 euro a partire dallo stesso giorno.