Giusto un paio di giorni fa il colosso sudcoreano rilasciava la beta 3 della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21 in Sud Corea. In queste ore, invece, dalle prime informazioni pubblicate in rete, sembra che Samsung abbia iniziato a pubblicare la beta 3 della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21 in nuovi paesi.

La beta 3 della One UI 4.0 è disponibile in nuovi paesi

Si tratta di una novità piuttosto importante che sottolinea la bontà della build rilasciata dall’azienda – in caso di problemi o bug critici sarebbe stata immediatamente ritirata dopo il rilascio in Sud Corea – e avvicina sempre più il rilascio della versione stabile di Android 12 sugli smartphone di fascia alta di Samsung. A proposito della beta 3 della One UI per Samsung Galaxy S21, il firmware in questione non si limita solo a introdurre una nuova UI per l’applicazione meteo finalmente anche senza più pubblicità, ma integra anche le patch di sicurezza aggiornate al mese di novembre.

Con l’arrivo della versione stabile di Android 12 per gli smartphone Google Pixel e con la pubblicazione del codice sul ramo AOSP, Samsung non è l’unica azienda impegnata nello sviluppo della personalizzazione Android basata sulla major release del sistema operativo mobile: è di poche ore fa la notizia circa timeline di rilascio della ZenUI 8.0 di ASUS e dei primi smartphone Vivo compatibili con la versione beta di Android 12.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



Offerte per categoria