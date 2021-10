A seguito dell’arrivo di Android 12 sul canale OASP e al rilascio di Android 12 in versione stabile su tutti gli smartphone Google Pixel supportati, in queste ore scopriamo quando arriverà l’aggiornamento di Android 12 su diversi smartphone ASUS.

Quando arriverà l’aggiornamento di Android 12 per ASUS

Dalle informazioni pubblicate in rete in merito all’arrivo della ZenUI 8.0 basta su Android 12, sappiamo che l’aggiornamento di sistema andrà a toccare alcuni punti fondamentali dell’esperienza utente anche per quanto riguarda la gestione della batteria e delle performance.

“Questo aggiornamento eredita le principali modifiche funzionali introdotte nella versione ufficiale di Android 12, oltre a continuare le popolari funzionalità di gestione della batteria e delle prestazioni ASUS – sottolinea la compagnia. Per i modelli Zenfone, include anche modifiche specifiche per ZenUI che consentono una navigazione più semplice, pannelli di controllo semplificati, maggiore visibilità per un migliore controllo e più opzioni di personalizzazione.”

ASUS ha confermato queste tempistiche di rilascio per i seguenti smartphone:

Dicembre 2021 ASUS ZenFone 8 ASUS ZenFone 8 Flip

Q1 2022 ASUS ROG Phone 5 ASUS ROG Phone 5S

Prima metà del 2022 ASUS ZenFone 7 ASUS ROG Phone 3



La compagnia non ha rilasciato ulteriori informazioni circa l’arrivo di Android 12 con la ZenUI 8.0 per tutti gli altri smartphone presenti in circolazione; evidentemente l’azienda si è focalizzata a garantire tempi certi agli smartphone di fascia alta della serie ZenFone e ROG.

Vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori novità in merito.

