Se utilizzate dispositivi Samsung vi sarete certamente accorti che, di tanto in tanto, vengono mostrate pubblicità all’interno di alcune applicazioni proprietarie come Samsung Music, Samsung Pay e Samsung Weather. Si tratta di una pratica poco apprezzata e purtroppo comune anche su dispositivi di altri brand, come ad esempio Xiaomi, ma fortunatamente sembra che il colosso sudcoreano abbia finalmente deciso di dargli un taglio netto.

Addio alle pubblicità nelle app proprietarie

Infatti, come viene riportato in rete, in una riunione a porte chiuse tra i dipendenti dell’azienda, TM Roh, presidente e responsabile generale dell’area mobile di Samsung, ha annunciato che ben presto questo genere di pubblicità verrà rimossa completamente dalle applicazioni proprietarie di Samsung. L’annuncio è arrivato a seguito di una domanda diretta avanzata da un dipende, il quale chiedeva appunto il motivo dietro la presenza della pubblicità nelle app Samsung.

In future versioni di Samsung Pay, Samsung Weather e Samsung Music non verranno più mostrate alcun tipo di pubblicità, segno che la compagnia è effettivamente attenta ai feedback rilasciati dagli utenti e dai dipendenti stessi che evidentemente non hanno mai visto di buon occhio l’implementazione di questa funzionalità proprio all’interno delle applicazioni a marchio Samsung.

