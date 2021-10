A distanza di poco più di due settimane dall’arrivo della seconda beta della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout della beta 3 della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21.

Le novità vanno a toccare vari aspetti del sistema operativo tra cui il funzionamento della tastiera Samsung, l’assistente digitale Bixby e l’interfaccia grafica in generale. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, inoltre, scopriamo che l’applicazione meteo presenta una interfaccia completamente rivisitata e soprattutto libera dalla pubblicità – Samsung sembra stia mantenendo fede alla promessa di rimuovere la pubblicità dalle applicazioni proprietarie.

This is the completely redesigned, new Weather app in One UI 4 Beta 3rd version.

The advertisements are completely gone, and the new animations are amazing. pic.twitter.com/L9Pc6d8TOo

— Tron ❂ (@FrontTron) October 20, 2021