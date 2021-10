ho. Mobile, dopo avere annunciato l’iniziativa “Porta tutti in ho.” per ricevere incredibili premi invitando nuovi utenti, in queste ore dà il via anche a “Prova ho.” Si tratta di una iniziativa molto interessante che offre agli utenti la possibilità di provare ho. Mobile e ricevere il rimborso del primo costo mensile per eventualmente cambiare operatore.

Prova ho. Mobile per un mese con rimborso sulla SIM

“Hai sempre voluto cambiare operatore ma c’erano troppi ma? Non conosci ho. e vuoi metterci alla prova? Ora puoi!“, si legge sul sito web della compagnia. Gli utenti interessati a Prova ho. Mobile devono tenere bene a menta alcune piccole differenze dell’offerta in relazione all’operatore di provenienza:

per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri MNVO, l’offerta Prova ho. prevede 70 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati per tutti i numeri nazionali al costo di 6,99 euro per il primo mese che, come abbiamo detto, verrà automaticamente rimborsato sul credito residuo della SIM al primo rinnovo. Al termine del primo mese, l’offerta si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese;

per il primo mese che, come abbiamo detto, verrà automaticamente rimborsato sul credito residuo della SIM al primo rinnovo. Al termine del primo mese, l’offerta si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese; per i clienti provenienti da TIM, Vodafone, WINDTRE o Very Mobile, l’offerta prevede 70 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati per tutti i numeri nazionali al costo di 6,99 euro per il primo mese con rimborso sul credito residuo della SIM al primo rinnovo. Al termine del primo mese, però, l’offerta si rinnoverà al costo di 13,99 euro al mese. Gli utenti Vodafone, inoltre, dovranno supportare un costo di attivazione di 20 euro.

Se siete interessati a ho. Mobile ma non avete mai preso in considerazione di passare all’operatore mobile virtuale, potete sfruttare fin da subito Prova ho. leggendo tutte le indicazioni aggiuntive sul sito web ufficiale.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche