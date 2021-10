Fino al prossimo 31 gennaio 2022 l’operatore mobile virtuale ho. Mobile vi offre la possibilità di ricevere incredibili premi con la nuova iniziativa “Porta tutti in ho.”

Cosa offre Porta tutti in ho. Mobile

Entrando nel dettaglio, il nuovo programma Porta tutti in ho. dedicato a chi è già cliente dell’operatore mobile e vuole invitare amici e conoscenti a passare a ho. Mobile è così strutturato:

ho. Ambassador (Pro)

ho. Tanti amici (Easy)

ho. Ambassador (Pro) offre la possibilità di invitare fino a un massimo di 30 amici ricevendo un buono Amazon del valore di 50 euro ogni 10 amici che passano a ho. Mobile ed effettuano il primo rinnovo dell’offerta, per un massimo di 150 euro. Inoltre, per ogni amico invitato si ricevono 5 euro di ricarica omaggio a seguito del primo rinnovo dell’offerta.

ho. Tanti amici (Easy), invece, permette di invitare fino a un massimo di 10 amici ricevendo in questo caso una ricarica omaggio di 5 euro per ogni amico che passa all’operatore mobile ed effettua il primo rinnovo dell’offerta, fino a un totale di 50 euro. Anche in questo caso ogni amico invitato riceve 5 euro di ricarica omaggio dopo il primo rinnovo dell’offerta.

L’operatore puntualizza che l’invitato ad entrare su ho. Mobile potrà a sua volta iniziare ad invitare altri amici scegliendo uno dei due programmi, ma sarà necessario invitare amici diversi per ho. Ambassador (Pro) e ho. Tanti amici (Easy).

