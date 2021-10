Quest’oggi un’altra lunga lista di smartphone Samsung si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre e ottobre, seguiti anche dalle patch di ottobre per uno smartwatch Huawei.

Patch di settembre e ottobre per Samsung

Andando con ordine, Samsung Galaxy Z Flip sta iniziando a ricevere il firmware F700FXXS8EUI2 per la versione 4G in alcuni paesi europei e anche asiatici, mentre per la versione 5G è in rilascio il firmware F707BXXS5EUI3. Dalle informazioni pubblicate in rete, sembra che non ci siano ulteriori novità oltre alle patch di sicurezza di ottobre – a questo link trovate il dettaglio delle falle chiuse con le patch di ottobre.

Anche Samsung Galaxy Z Fold2 5G si sta aggiornamento alle patch di ottobre con il firmware F916BXXS2EUI4. In questo caso il nuovo firmware è già disponibile al download in Olanda e in Belgio.

Le versioni europee di Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G si stanno aggiornando con il firmware N98xFXXS3DUIF contenente le patch di sicurezza di ottobre. Non sembrano esserci novità rispetto al firmware pubblicato due settimane circa la versione sudcoreana dei due smartphone.

Dopo il rilascio delle patch di sicurezza aggiornate a settembre per Samsung Galaxy A51, il modello Samsung Galaxy A51 5G si aggiorna in molti paesi europei con le patch di sicurezza di settembre. È l’unico smartphone in questa news a ricevere le patch del mese scorso.

Quest’oggi, a partire dalla Francia, il colosso sudcoreano sta pubblicando il firmware N770FXXS8EUI4 per il modello Samsung Galaxy Note 10 Lite con le patch di sicurezza aggiornate al mese di ottobre. Il modello Samsung Galaxy Note 10 si sta aggiornando in Olanda e Belgio al firmware N97*FXXS7FUI7 con le patch di ottobre.

Le patch di sicurezza di ottobre iniziano a trovare posto anche sullo smartphone Samsung Galaxy A9 di ben tre anni fa. Il dispositivo si sta aggiornando in Sud Corea al firmware A920NKSU5CUI1.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Tenendo conto dei vari paesi in cui sono attualmente in rilascio gli aggiornamenti sopracitati, potete controllare la disponibilità dei nuovi firmware tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Aggiornamento di ottobre per Huawei Watch GT 2e

Venendo invece a Huawei Watch GT 2e, lo smartwatch del colosso cinese sta ricevendo il firmware 1.0.8.16 il cui aggiornamento introduce ottimizzazioni di sistema, migliora le performance generali e garantisce un’esperienza di utilizzo più appagante.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2e

L’aggiornamento per lo smartwatch di Huawei può essere scaricato tramite l’applicazione Huawei Health disponibile a questo link del Play Store.

In copertina Samsung Galaxy Z Flip

Potrebbe interessarti anche: Un designer immagina Samsung Galaxy S22 Ultra con una fotocamera singolare