A fine settembre un leak pubblicato dal sempre affidabile OnLeaks mostrava Samsung Galaxy S22 Ultra con un modulo fotografico posteriore a “P”. In queste ore, però, il designer Technizo Concept ha raccolto le ultime informazioni, rumor e leak sull’atteso smartphone di fascia alta di Samsung, per realizzarne un video concept eccezionale.

Un concept immagina la fotocamera di Samsung Galaxy S22 Ultra

L’aspetto che più risalta all’attenzione, oltre alle evidenti capacità artistiche, è la presenza di un modulo fotografico a doppia isola. La scelta di puntare a questo tipo di design è duplice: da una parte sembra essere più in linea con le scelte stilistiche dell’azienda; dall’altra, invece, migliorerebbe la gestione del peso del telefono.

Gli ultimi rumor su Samsung Galaxy S22 Ultra, infatti, convergono sull’alta probabilità che presenterà un vano interno per riporre la S Pen, proprio come avveniva con tutte le generazioni di Samsung Galaxy Note. Già di suo il vano per la S Pen farebbe lievitare il peso complessivo dello smartphone; un modulo fotografico a doppia isola potrebbe far risparmiare a Samsung preziosi grammi.

Si dice che il modulo fotografico di Samsung Galaxy S22 Ultra possa fare affidamento su un sensore principale da 108 MP, uno ultra grandangolare da 12 MP, uno telescopico da 12 MP con zoom ottico 3x e un altro telescopico da 12 MP con zoom ottico 10x. Questi ultimi sembra sfrutteranno un nuovo sistema di zoom con focus fisso pensato per mantenere il focus su un soggetto principale al fine di ridurre al minimo eventuali tremolii, i quali sono piuttosto visibili ad alti livelli di zoom.

Un design mozzafiato per Samsung Galaxy S22 Ultra

Nel mentre il designer Concept Creator ha realizzato nuovi render 3D di come potrebbe apparire se caratterizzato da alcune linee stilistiche finora esclusive della linea Galaxy Note. I render mostrano chiaramente quello che sembra essere un “Samsung Galaxy S22 Note Ultra”, evidentemente per via delle linee squadrate e della presenza del vano di alloggiamento della S Pen.

Si pensa che lo smartphone possa montare un pannello AMOLED da 6.8 pollici con bordi arrotondati e una fotocamera punch hole centrale – per il momento non viene preso in considerazione l’eventualità che possa montare una fotocamera sotto il display. Dal punto di vista fotografico si dà come scontata una composizione identica a quella vista nel capitolo precedente, con tanto di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per tutti i sensori presenti.

Cosa ne pensate di questi concept? Secondo voi Samsung propenderà verso un design a doppia isola oppure con un’isola a “P”? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

