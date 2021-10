Google Foto si appresta ad accogliere una novità ulteriore in tema di widget e di Material You: la possibilità di personalizzare la forma dei primi in accordo con il nuovo design language di Android 12.

L’introduzione del widget “I tuoi ricordi” su Google Foto, come vi avevamo raccontato a tempo debito, risale al mese di agosto. L’adozione del nuovo stile Material You, invece, reca la data di settembre 2021.

Adesso, stando alle ultime indiscrezioni emerse dal codice della versione 5.63, è vicino il punto di incontro tra le due novità. Infatti, mentre allo stato attuale Google Foto permette di impostare il widget nei formati da 1×2 a 5×5, di fatto restituendo solo quadrati o rettangoli con gli angoli arrotondati, con un prossimo aggiornamento dell’applicazione verranno introdotte ben sei forme tra cui scegliere.

<string name=”photos_widget_shape_title_circle”>Circle</string>

<string name=”photos_widget_shape_title_flower”>Flower</string>

<string name=”photos_widget_shape_title_pill”>Pill</string>

<string name=”photos_widget_shape_title_rectangle”>Fill</string>

<string name=”photos_widget_shape_title_square”>Square</string>

<string name=”photos_widget_shape_title_star”>Star</string>

“Fill” e “Square” dovrebbero corrispondere a quelle che già conosciamo, mentre “Star” e “Circle” – il cui nome è autoesplicativo – saranno degli inediti. Il termine “Pill” richiama le forme dei widget Digital e Stacked di Google Orologio. “Flower”, infine, dovrebbe essere simile alla forma a bulbo già vista in Google Keep e Google Drive. Ecco un’immagine che permette di farsi un’idea di come dovrebbero apparire i nuovi widget Material You di Google Foto.

Al pari di quanto accade con Orologio dopo l’ultimo aggiornamento, anche Google Foto dovrebbe permettere di modificare la forma del widget dopo averlo posizionato sulla schermata home (“Select a frame style”) e anche successivamente con una semplice pressione prolungata.

Similmente a quanto avvenuto con Dynamic Color, anche in questo caso sarà necessario un aggiornamento lato server. In ogni caso potete scaricare la versione più recente di Google Foto dal Google Play Store cliccando sul badge qui sotto.

