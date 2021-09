Il team di sviluppatori di Google continua a introdurre elementi di Material You nelle varie applicazioni del colosso di Mountain View e le ultime della serie sono Google Drive, Google Duo, Google Foto, Google Calendar e Google Keep.

Ecco il nuovo design di Google Drive

Iniziando da Google Drive, con la versione 2.21.330.x il team di sviluppatori ha implementato alcune modifiche ispirate al design Material You, come una barra inferiore alta che utilizza indicatori a forma di pillola per evidenziare la scheda corrente che si sta visualizzando, il supporto ai colori dinamici e un campo di ricerca a forma di pillola in alto.

Con la versione 2.21.357.x sono stati introdotti anche nuovi widget in stile Material You con varie dimensioni e opzioni.

Potete scaricare le ultime versioni di Google Drive da APK Mirror.

Google Duo cambia aspetto

Anche per Google Duo è arrivato il momento di cambiare design e con la versione 149.0.39583153 il team di sviluppatori ha introdotto il pieno supporto a Material You.

Tra le novità troviamo una barra di ricerca con gli angoli arrotondati, il supporto ai colori dinamici e una maggiore cura nella scelta dell’aspetto (e della colorazione) di ciascun elemento dell’interfaccia.

Potete scaricare le ultime versioni di Google Duo da APK Mirror.

Come cambia il design di Google Foto

Anche per Google Foto è arrivato il momento di abbracciare Material You, il nuovo linguaggio di design introdotto dal colosso di Mountain View con Android 12.

Alcuni utenti stanno visualizzando una nuova versione dell’app, caratterizzata da elementi con gli angoli arrotondati, una barra di ricerca ovale e altre piccole modifiche ma ancora non sono supportate tutte le novità di Material You (come ad esempio i colori dinamici).

Tali modifiche non sembra siano legate ad una specifica versione dell’app e probabilmente sarà con il rilascio di Android 12 che la rivoluzione grafica sarà completata.

Su Google Calendar le modifiche sono meno evidenti

Rispetto ad altre riprogettazioni, la versione Material You di Google Calendar è piuttosto semplice e non introduce rivoluzioni ma i widget beneficiano di una comoda modifica.

La principale novità è rappresentata dal supporto ai colori dinamici, grazie al quale gli utenti vedranno cambiare alcuni elementi dell’interfaccia.

Per quanto riguarda i widget, quello Calendario in alto mostra soltanto il mese e non più la data precisa, che viene inserita in un cerchio sotto mentre in alto a destra ora presenta un segno “più” per creare rapidamente un evento.

Queste novità sono state riscontrate nella versione 2021.37.0 di Google Calendar, che può essere scaricata da APK Mirror.

Anche Google Keep abbraccia Material You

Pure nel caso di Google Keep la riprogettazione dell’app è piuttosto semplice e inizia con un campo di ricerca piatto a forma di pillola, presentando elementi dagli angoli arrotondati.

Più interessante la riprogettazione dei widget, a partire da quello per un’acquisizione rapida a forma di X, grazie al quale è possibile creare un nuovo elenco, un disegno, una registrazione vocale o una nota immagine.

Tali novità sono state introdotte con la versione 5.21.361. Le ultime release di Google Keep possono essere scaricate da APK Mirror.