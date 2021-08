Dopo le anticipazioni che vi avevamo riportato qualche giorno fa, Google Foto per dispositivi Android dà ufficialmente il benvenuto al nuovo widget “I tuoi ricordi“.

Il nuovo momento di gloria dei widget per la schermata home, iniziato lo scorso autunno con iOS 14 e destinato a proseguire con Android 12, ha ridestato anche l’attenzione di Google, che pure li aveva introdotti per prima.

Google Foto: widget “I tuoi ricordi”

Una delle prime applicazioni a riabbracciare i widget è Google Foto con “I tuoi ricordi“.

Dopo aver installato la versione più recente dell’app per Android, è sufficiente aprire il pannello dei widget e scorrere fino a Google Foto, oppure effettuare una pressione prolungata sull’icona dell’app e selezionare l’opzione dedicata ai widget (la prima da sinistra), per scoprire il widget “I tuoi ricordi”.

Quest’ultimo, secondo la descrizione di Big G, permette di “Riscoprire momenti da Google Foto”. Per impostazione predefinita, il widget è in formato 2×2, tuttavia può essere comodamente ridimensionato (a titolo di esempio si vedano gli screenshot sottostanti). Il widget di Foto si presenta con angoli arrotondati e, quando viene ridimensionato, impiega qualche istante per adattare l’immagine.

In basso, in posizione accentrata, compare la scritta con la data dell’immagine mostrata. Nel caso delle raccolte create da Ricordi, invece, viene mostrato il titolo della raccolta allineato a sinistra. Un singolo tap apre la singola immagine visualizzata, mentre, nel caso delle raccolte di Ricordi, si viene riportati alla visuale in stile Storia.

Dopo aver interagito col widget, lo slideshow passa all’immagine successiva.

Come installare la versione più recente di Google Foto

Il nuovo widget “I tuoi ricordi” risulta disponibile – su Android 12, ma anche su versioni precedenti come Android 10 e Android 11 – nell’ultima versione di Google Foto presente sul Google Play Store, che è la 5.53. Potete scaricarla cliccando sul badge sottostante.

