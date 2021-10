Lo scorso mese con Android 12 Beta 5 il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha introdotto i widget in stile Material You per Google Orologio e con un aggiornamento rilasciato nelle ultime ore è stato aggiunto un nuovo widget, portando così a 5 il totale di quelli tra i quali gli utenti possono scegliere per rendere più accattivante la schermata principale del proprio device.

Le novità vella versione 7.1 di Google Orologio per Android

Una volta installata la nuova versione di Google Orologio e posizionato un widget nella homescreen, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra le seguenti cinque opzioni (alle quattro già presenti si è aggiunta quella chiamata “Stopwatch”):

Scallop – presenta un perimetro smerlato e mostra il giorno della settimana e la data di fronte al punto dei secondi

– presenta un perimetro smerlato e mostra il giorno della settimana e la data di fronte al punto dei secondi Numeral – si caratterizza per la presenza dei numeri 12, 3, 6 e 9, con uno stile che ricorda quello degli orologi meccanici

– si caratterizza per la presenza dei numeri 12, 3, 6 e 9, con uno stile che ricorda quello degli orologi meccanici Day – presenta una finestra per la data a destra e le tre lancette per ore, minuti e secondi

– presenta una finestra per la data a destra e le tre lancette per ore, minuti e secondi Clover – a forma di X, con uno stile già usato per i widget Quick Capture di Google Keep e Drive

– a forma di X, con uno stile già usato per i widget Quick Capture di Google Keep e Drive Stopwatch – consente agli utenti di avviare o arrestare un cronometro attraverso un tasto nell’angolo in basso a sinistra, avviare rapidamente un nuovo giro o azzerare (con la comodità di non dover passare dalla relativa notifica)

A seguire i cinque widget di Google Orologio in stile Material You di Android 12:

Così come apprendiamo da 9to5Google, i cinque nuovi widget di Google Orologio dovrebbero essere disponibili per un’ampia parte degli utenti Android e nei prossimi giorni dovrebbero raggiungere anche gli altri. Basta avere un po’ di pazienza.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Potete scaricare la versione 7.1 di Google Orologio da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link) oppure dal Google Play Store attraverso il seguente badge: