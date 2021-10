Adesso è possibile chiedere a Google Assistant anche l’indice UV

L’aggiunta delle informazioni relative all’indice UV sull’applicazione Meteo di Wear OS risale allo scorso mese di aprile, ma adesso questa informazione può essere richiesta anche a Google Assistant, su tutte le piattaforme dove è presente.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del tema scuro finalmente disponibile per i promemoria, delle novità in arrivo per telefonate e sveglie e non solo. Adesso vediamo una piccola nuova aggiunta già disponibile su Google Assistant.

Google Assistant mostra l’indice UV

La nuova informazione è già visibile anche in Italia, tuttavia, stando alle prime prove effettuate, viene mostrata soltanto rivolgendo la richiesta in inglese.

Come potete vedere dagli screenshot riportati, Google Assistant non si limita a mostrare il valore attuale dell’indice UV – Low (1 e 2), Moderate (3-7) e High (8-11) – per la località richiesta, ma include anche una tabella “UV Index Scale” con alcune informazioni utili (fornite direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) per proteggersi adeguatamente, ove necessario. Inoltre, la schermata con il dato corrente comprende anche le previsioni per il resto della giornata. Non manca, infine, la possibilità di chiedere informazioni anche per i giorni successivi.

Non è ben chiaro quando Big G abbia effettivamente aggiunto le informazioni sull’indice UV su Google Assistant, è però certo che attualmente sono già disponibili su Android, iOS, smart display come Google Nest Hub (che dal mese scorso mostra anche la qualità dell’aria) e smart speaker.

La versione più recente dell’app Google Assistant per Android è disponibile al download dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.