Wear OS by Google non rientra tra i prodotti a cui il colosso di Mountain View tiene maggiormente ma ciò non significa che la piattaforma dedicata ai dispositivi indossabili non riceva di tanto in tanto degli aggiornamenti e nelle scorse ore è stata introdotta un’altra novità.

Su Wear OS by Google arriva una nuova informazione

Alla fine dello scorso anno il colosso di Mountain View ha aggiornato il tile dedicato alle condizioni meteo e nelle ultime ore il team di sviluppatori ha annunciato il miglioramento di tale funzionalità con l’introduzione di un nuovo dato: ci riferiamo al livello UV, ossia un’informazione che nell’ormai vicina stagione estiva avrà una grande importanza per tanti utenti.

Stay safe while catching rays. ☀️ Your Weather app on #WearOSbyGoogle now includes the UV Index for your location. pic.twitter.com/8KXDzTq1cV — Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) April 8, 2021

L’indice UV, che varia da 0 a 11+, è una “misura standard internazionale dell’intensità della radiazione ultravioletta che produce scottature in un luogo e in un momento particolari”.

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Google, l’aggiunta delle informazioni relative all’indice UV è in fase di implementazione e sarà disponibile per tutti i dispositivi basati su Wear OS che hanno ricevuto gli ultimi aggiornamenti.

Questa è solo l’ultima di una serie di piccole modifiche che negli ultimi mesi il team di sviluppatori di Wear OS ha introdotto per migliorare la piattaforma, come una scorciatoia per la gestione delle notifiche, la possibilità per i produttori di creare tile personalizzate e un messaggio per avvisare che non ci sono nuove notifiche.

In sostanza, nessuna rivoluzione ma un continuo lavoro di affinamento di una piattaforma che con non poche difficoltà prova a ritagliarsi un proprio spazio in un settore sempre più competitivo come quello degli smartwatch, che attualmente è dominato da Apple.

Leggi anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS