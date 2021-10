A seguito dell’arrivo del Material You e del tema scuro per Google One, il colosso di Mountain View porta il tema scuro anche per i promemoria di Google Assistant.

Finalmente il tema scuro

Se possedete uno smartphone Android saprete certamente che esistono vari modi per creare nuovi promemoria: tramite Google Assistant, con Google Calendar, con Google Keep e anche attraverso l’apposita voce annidata nel pannello dell’account Google dentro l’App Google.

Prima dell’arrivo di questo piccolo aggiornamento, la schermata dei promemoria era impostata sul tema chiaro indipendentemente da quello di sistema; quest’oggi Google ha finalmente deciso di unificare l’esperienza utente svelando il tanto atteso tema scuro.

Guardando la galleria immagini, però, notiamo ancora qualche piccola imprecisione: nella porzione inferiore della UI, dov’è presente l’indicatore dello swipe verso l’alto, è ancora presente una piccola lingua di interfaccia bianca; mentre la barra di stato superiore di Android, dove normalmente apparirebbero le notifiche, l’ora, la batteria, l’icona del Wi-Fi e del traffico dati, è completamente nera. Forse c’è ancora da sistemare qualche piccola imprecisione qua e là, ma senza ombra di dubbio si tratta di un bel passo in avanti.

Se non avete ancora ricevuto il tema scuro provate ad aggiornare l’App Google all’ultima versione disponibile tramite il badge del Play Store sottostante.

