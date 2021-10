Non passa giorno senza che qualche informazione sulla tanto attesa famiglia Google Pixel 6 non venga svelata da rumor o fughe di notizie. Ebbene, quest’oggi abbiamo la possibilità di scoprire forse la più vasta serie di immagini e funzioni che saranno svelate con il lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Un leak che svela tutto su Google Pixel 6 e 6 Pro

Il leaker Evleaks ha pubblicato un thread su Twitter in cui possiamo notare una lunga serie di immagini evidentemente appartenenti al materiale pubblicitario dei due telefoni. Caricabatterie, Pixel Stand e molto altro trovano posto in una serie di immagini ad alta risoluzione che ci offrono la possibilità di ammirare l’attesa famiglia di smartphone di fascia alta da un altro punto di vista.

Il lungo thread di immagini svela anche alcuni dettagli sulla composizione dei sensori fotografici di Google Pixel 6 Pro, come si può notare dall’immagine sottostante. Nello specifico, da sinistra verso destra, Google Pixel 6 Pro disporrà di un sensore grandangolare da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP, un sensore telescopico da 48 MP e il flash LED dual tone.

Il materiale pubblicitario fa molta enfasi sulla possibilità di utilizzare gli smartphone anche all’aperto, in piena pioggia, evidentemente per promuovere una certificazione IP di alto livello che assicura completa funzionalità dei dispositivi anche in presenza di liquidi.

È inoltre possibile scoprire la presenza del widget Live Space, la possibilità di sbloccare il telefono anche con il proprio volto (e non solo con l’impronta digitale), il widget rapido per i biglietti aerei direttamente dalla lock screen, il nuovo Pixel Stand, il caricabatterie con cavo e anche la dashboard per la privacy con le seguenti voci:

App Security;

Find My Device;

Security update;

Screen lock;

Face and Fingerprint Unlock;

Google Security Check-up.

Quello appena visto è senza ombra di dubbio uno dei più grandi leak su Google Pixel 6 Pro e Pixel 6 fino ad oggi. È possibile che scopriremo ulteriori informazioni sui telefoni mano mano che ci avvicineremo alla data di presentazione.

