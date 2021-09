La gestione dei dispositivi smart per la casa ruota attorno all’ottima applicazione Google Home e, in queste ore, molti utenti negli USA stanno iniziano a notare una nuova impostazione all’interno di essa per mostrare la qualità dell’aria.

Si fa strada il calcolo della qualità dell’aria

Infatti, come riportano i colleghi di 9to5google, all’interno della voce “Photo Frame” delle impostazioni di Google Home, trova adesso posto l’impostazione “Air quality”, disattivata di default, in attesa che il rollout la renda disponibile anche sugli smart display.

Alcuni utenti stanno iniziando a notare la comparsa di un piccolo badge nella UI degli smart display che, se tappato, abilita una UI a tutto schermo con un grafico raffigurante la qualità dell’aria nella propria zona. Viene menzionato che gli utenti possono ricevere informazioni su questo importante parametro anche tramite query vocali utilizzando la frase chiave “Hey Google, qual è la qualità dell’aria qui vicino?”.

L’implementazione a macchia di leopardo negli USA sottolinea quanto la funzione sia ancora lontana dall’essere disponibile a tutti. Non abbiamo informazioni se e quando sarà disponibile anche nel nostro Paese.

Nuove homescreen con Weather Frog

Assieme ai classici background disponibili sugli smart display, ovvero Google Foto, le immagini artistiche di Google e altri tipi di background, “Weather Frog” rappresenta una simpatica aggiunta che pare sia in fase di arrivo anche su Google Nest Hub. Le informazioni disponibili in rete indicano che il simpatico animaletto animato sia integrato all’interno del firmware 1.54 e 1.56 di Google Nest Hub Max, all’interno del menu “Personaggi” delle impostazioni.

L’implementazione sembra non essere ancora pronta al 100%, segno che il team di Google sia ancora impegnato nello sviluppo completo della funzione.