Nuovi aggiornamenti in distribuzione in queste ore per alcuni smartphone Android di casa Samsung e OnePlus: abbiamo Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy A50, OnePlus 6 e OnePlus 6T che ricevono patch di sicurezza più recenti, mentre è in rollout una nuova Developer Preview di Android 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy Z Fold3 5G sta ricevendo in questi giorni un aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2021. Il firmware, F926BXXU1AUI1, richiede un download di più di 800 MB, ma non sembra includere particolari novità al di fuori delle correzioni di sicurezza.

In distribuzione un aggiornamento anche per Samsung Galaxy A50 con le patch di sicurezza di settembre 2021 e i soliti bugfix generici. Il download richiesto per scaricare il firmware A505FNXXS9CUI3 è di circa 150 MB.

Novità aggiornamenti OnePlus 6/6T e OnePlus 9/9 Pro

OnePlus 6 e OnePlus 6T si aggiornano in queste ore a OxygenOS 11.1.1.1, una versione basata su Android 11 pensata per risolvere alcuni problemi sorti con il rollout dell’ultima release del robottino. In più sono state integrate le patch di sicurezza di settembre 2021. Il changelog cita, nello specifico, ottimizzazioni nei consumi energetici del sistema, miglioramenti nella sensibilità del giroscopio, nella stabilità della connessione di rete e del sistema in generale.

Nell’attesa di mettere gli occhi sulla versione stabile che debutterà sui Google Pixel, i possessori di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro possono scaricare la Developer Preview 2 di Android 12. Le novità riguardano perlopiù una serie di risoluzioni di bug e di problemi di stabilità, tipici delle versioni di test, ma troviamo anche novità per i widget (qui la lista completa).

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy A50, OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

Per aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy A50 potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Percorso simile per OnePlus 6 e OnePlus 6T, che dovrebbero ricevere l’aggiornamento via OTA.

Gli utenti con OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro che desiderano aggiornare alla Developer Preview 2 di Android 12 possono attendere l’update via OTA (nel caso siano già sulla prima versione di test) oppure scaricare e installare manualmente il firmware seguendo le istruzioni pubblicate sul forum ufficiale OnePlus.

