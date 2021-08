Continua il lavoro di OnePlus per aggiornare i suoi smartphone e proprio oggi ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per tutti i possessori di un OnePlus 6 e OnePlus 6T, aggiornamento che porta con sé miglioramenti a livello di performance e le funzioni già viste sulle versioni in beta testing.

OnePlus 6 e OnePlus 6T riceve la OxygenOS 11 basata su Android 11

L’aggiornamento in questione hanno un peso di circa 1 GB e, più in particolare, si riferisce a OxygenOS 11 in versione stabile rilasciata per OnePlus 6 e OnePlus 6T. Il changelog completo spiega dettagliatamente quali sono gli “interventi” effettuati dagli ingegneri OnePlus per migliorare la precedente versione del firmware e risolvere i diversi bug riscontrati. Da segnalare soprattutto che, con l’aggiornamento OxygenOS 11, OnePlus 6 e OnePlus 6T ricevono finalmente l’atteso Android 11 e le funzionalità ad esso collegate. Vediamo però le novità:

Changelog

Sistema Interfaccia utente totalmente rinnovata Miglioramenti per la UI dell’app Fotocamera Possibilità di aggiungere la Modalità scura al pannello delle Impostazioni rapide Disponibile la funzione Canvas AOD che disegna i contorni di un’immagine da utilizza sull’Ambient Display Miglioramenti per la funzione Game Space, che supporta le risposte rapide direttamente da una piccola finestra che appare mentre si gioca



L’aggiornamento per OnePlus 6 e OnePlus 6T è in fase di roll out, per cui non vi basterà fare altro che attendere l’arrivo dell’ultimo firmware della OxygenOS sul vostro smartphone. In ogni caso, potete provare a forzarne il download andando in Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software.

