Il Material You di Android 12 è senza ombra di dubbio una tra le più importanti novità a cui ha lavorato Google in quest’ultimo periodo. In questi giorni il team del colosso di Mountain View si sta occupando di introdurre il Material You in un vasto numero di applicazioni e, quest’oggi, abbiamo modo di apprezzare in anteprima il widget del meteo in pieno Material You.

Il widget si fonde a meraviglia con il wallpaper

Attivato tramite codice dal team di 9to5google con la beta 12.37 dell’App Google, il widget del meteo si presenta con un design che si estende lungo l’asse obliquo in cui trovano posto le informazioni relative alla temperatura e alle condizioni meteo. Il widget, disponibile solo nella griglia 3×3 senza possibilità di modificarne le dimensioni, non dispone di ulteriori informazioni relative alle condizioni meteo come la temperatura massima/minima o gli orari dell’alba e del tramonto.

L’obiettivo del widget è quindi quello di fornire le informazioni basilari utili per valutare il meteo, senza ulteriore fronzoli. Essendo in pieno stile Material You, possiamo notare come gli elementi grafici del widget – le icone, lo sfondo e la UI – si fondono in armonia con i colori primari del wallpaper. Il widget, assieme al nuovo per Google Orologio, sono i protagonisti del nuovo video pubblicitario di Google Pixel 6.

Potrebbe interessarti anche: Android 12.1 preparerà il terreno per il futuro Google Pixel Fold