Google Pixel 6, la nuova serie di smartphone di fascia alta di casa Big G, non arriverà a settembre. C’è dunque ancora spazio per nuove indiscrezioni e annunci pubblicitari, per la gioia di chi aspetta con ansia il debutto della nuova famiglia, ormai in dirittura d’arrivo.

E così, a poco più di un mese di distanza dalle prime immagini e informazioni ufficiali, Google se ne esce con nuove immagini, persino con un video pubblicitario, tanto per fugare i pochi dubbi sull’estetica di un Pixel 6 ormai svelato.

Google pubblicizza Pixel 6

A poche ore di distanza dal rilascio di Android 12 Beta 5, Google carica e rende pubblico “For All You Are“, il video pubblicitario di Google Pixel 6 succitato, filmato che oltre a svelare l’estetica del telefono (più che altro la scocca perché la parte frontale si vede ben poco), fa da vetrina proprio per l’ultima versione del robottino verde, basti notare all’inizio il nuovo slider del volume, per dire.

Avrete notato anche le varianti di colore di cui s’intravedono vari riferimenti, scommetto. Sono quattro: oro, bianco, verde e arancione.

Se ciò non bastasse, Google, stavolta tramite l’account madebygoogle su Instagram, ha pubblicato inoltre un’immagine contenente una serie di versioni di abbinamenti cromatici a rappresentare i nuovi temi Material You di Android 12 su Google Pixel 6, con widget e sfondi monocromatici.

Le date che puntano tutte su martedì 19 ottobre come indizio per il lancio ufficiale? Lapalissiano.

Leggi anche: i migliori smartphone Google