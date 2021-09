Man mano che ci avviciniamo al rilascio della versione definitiva di Android 12, il team di sviluppatori di Google sta ampliando sempre più il linguaggio di design che rappresenta una delle principali novità di tale sistema operativo, chiamato dal colosso di Mountain View Material You.

Nei giorni scorsi abbiamo visto arrivare il design Material You su alcune app molto popolari come Google Drive, Google Duo, Google Foto, Google Calendar e Google Keep e adesso anche per Google Documenti, Fogli e Presentazioni è arrivato il momento di abbracciare questa novità stilistica.

Ecco il design Material You su Google Documenti, Fogli e Presentazioni

Rispetto ad altre applicazioni del colosso di Mountain View, in Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni il cambiamento visivo introdotto con lo stile Material You è probabilmente un po’ meno evidente.

Ma ciò non significa che non vi siano elementi ben individuabili, come tasti con i bordi arrotondati (ad esempio la barra di ricerca principale è di forma ovale) e sfumature pastello. Cambia anche il tasto nell’angolo in basso a destra per aggiungere un nuovo documento, passando da un’icona a più colori a una più piatta.

A seguire qualche immagine di esempio della nuova interfaccia di Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni:

La maggior parte degli utenti Android 12 beta dovrebbe vedere questi cambiamenti ma, considerando che alcune delle altre app con la nuova interfaccia di Material You sono state implementate anche su versioni precedenti dell’OS, non è possibile escludere che lo stesso possa avvenire pure con Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni.

Così come apprendiamo da Android Police, al momento sono disponibili soltanto una versione basata su tema chiaro e una basata su tema scuro e probabilmente per quella che supporta i colori dinamici bisognerà attendere il rilascio della versione stabile di Android 12.

Leggi anche: le migliori novità di Android 12 beta 5 in video