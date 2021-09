Gmail è una delle più importanti applicazioni mobile sviluppate da Google, e nel corso di questi giorni sta ricevendo molte attenzioni anche per via del supporto al Material You.

I filtri di ricerca di Gmail sbarcano su mobile

La compagnia svela che adesso è possibile trovare una specifica email sfruttando i numerosi filtri di ricerca precedentemente esclusiva della sola versione web di Gmail. “I filtri di ricerca possono essere utilizzati indipendentemente o dopo la ricerca, aiutandoti a scegliere le opzioni di filtro da elenchi a cascata – si legge nella nota di rilascio. Ad esempio, puoi digitare una query e restringere ulteriormente i risultati selezionando filtri di ricerca come: nome del collega o un intervallo di tempo specifico. Durante la ricerca di e-mail per mittente, gli utenti possono scegliere da un elenco di mittenti suggeriti o cercare e-mail da più mittenti.”

La funzione è attualmente in rollout è sarà pienamente disponibile entro la fine di ottobre. Nel mentre potete tenere aggiornata l’applicazione mobile scaricando l’ultima versione attraverso il badge del Play Store sottostante.

Ecco la nuova barra di navigazione inferiore

Google, come sappiamo, sta spingendo sul pedale dell’acceleratore per aggiornare le applicazioni proprietarie secondo le linee guida del Material You. Infatti, dopo avere aggiornato Google Drive, Duo, Foto, Calendar, Keep e tante altre, quest’oggi scopriamo che il team di sviluppo dell’applicazione mobile ha apportato una piccola (ma ben visibile) novità ad alcuni elementi della UI.

Infatti, come si può notare dalle immagini soprastanti, i designer hanno ridotto considerevolmente l’altezza della barra di navigazione inferiore, spostando leggermente in basso anche il tasto per comporre una nuova email. Il risultato è prettamente “grafico”, nel senso che questa modifica non offre la possibilità di leggere più email a schermo.

