Le patch di sicurezza di agosto sbarcano su una manciata di altri smartphone Samsung mentre la Open Beta 3 di OxygenOS 11 arriva su OnePlus 6 e OnePlus 6T.

Patch di agosto per Galaxy A32 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Z Flip 5G

Gli utenti russi muniti di Samsung Galaxy A32 5G stanno ricevendo l’aggiornamento A325FXXU1AUH1 con le patch di sicurezza di agosto 2021. Potrebbero esserci ulteriori novità software oltre alle correzioni delle falle di sicurezza che conosciamo, ma purtroppo non abbiamo a disposizione il changelog completo.

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G al di fuori degli USA si stanno aggiornando al firmware N98xFXXS3DUG9 con le patch di sicurezza di agosto. L’update è attualmente in fase di rilascio a Panama e in Paraguay, con gli altri Paesi in attesa per le prossime settimane.

Per Samsung Galaxy Z Flip 5G è invece disponibile il firmware F707BXXS4DUG3 anch’esso con le patch di sicurezza di agosto. L’aggiornamento è in fase di rilascio nei seguenti Paesi: Italia, Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca, Olanda e Inghilterra.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Tenendo in considerazione i Paesi che stanno iniziando a ricevere le patch di agosto, vi ricordiamo che è possibile controllare manualmente l’arrivo dell’aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Open beta 3 di OxygenOS 11 per OnePlus 6 e 6T

A seguito dell’arrivo della Open Beta 2 di OxygenOS per OnePlus 6 e 6T, in queste ore l’azienda ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla Open Beta 3 con alcune novità software atte a risolvere bug e a rendere più stabile la nuova versione del sistema operativo. Ecco il changelog completo dell’aggiornamento:

Sistema ottimizzazione del sistema di gestione dei processi in background per migliorare l’autonomia miglioramento della fluidità dei video di YouTube miglioramento della stabilità del sistema e correzione di bug noti

Rete correzione di un bug che non consentiva l’attivazione del VoWiFi



Come aggiornare OnePlus 6 e 6T

Se utilizzate già la seconda beta di OxygenOS 11 per i sopracitati smartphone OnePlus, dovreste ricevere l’aggiornamento OTA nel giro dei prossimi giorni. Se, però, volete procedere all’installazione manuale dell’immagine di sistema, potete farlo seguendo i link sottostanti: