Giornata di aggiornamenti importanti per OnePlus 6, OnePlus 6T e Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Scopriamo le novità software nei capitoli successivi.

Novità aggiornamento OxygenOS 11 Open Beta 2

Dopo l’arrivo della Open Beta 1 di OxygenOS 11 per OnePlus 6 e OnePlus 6T, in queste ore la compagnia cinese annuncia l’arrivo della Open Beta 2 di OxygenOS 11 per i sopracitati smartphone. Il changelog completo svela che il nuovo firmware non apporta novità al sistema operativo, ma bensì si preoccupa di correggere bug e migliorare l’esperienza utente.

Ecco il changelog completo:

Sistema ottimizzazione del sistema di controllo di surriscaldamento delle app di terze parti miglioramento della stabilità di sistema e correzione di bug

Fotocamera correzione del bug che non permetteva di salvare le foto salvate

Rete miglioramenti alla connettività Wi-Fi



Come aggiornare OnePlus 6 e OnePlus 6T

La Open Beta 2 di OxygenOS 11 per OnePlus 6 e OnePlus 6T è disponibile come aggiornamento OTA per chi dispone già della Open Beta 1. Se siete muniti dei sopracitati smartphone e volete provare le novità, potete installare manualmente l’update dai seguenti link:

Novità aggiornamento G780FXXU5CUG6

Samsung Galaxy A52 è stato il primo smartphone Samsung a ricevere le patch di sicurezza di agosto, ma a partire da oggi anche il modello Samsung Galaxy S20 Fan Edition sta iniziando a ricevere il firmware G780FXXU5CUG6 con le patch di sicurezza di agosto.

L’update in questione è attualmente in rilascio in Estonia, Lituania, Lussemburgo, Slovacchia e Svizzera. In attesa che arrivi anche nel nostro Paese, potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartphone Android