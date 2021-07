Il pacchetto Calcio di TIMVISION è da oggi disponibile anche per i clienti Kena

Come ormai tutti saprete, c’è una collaborazione in atto tra TIM e DAZN che consentirà di portare su TIMVISION tutte le partite del campionato di Serie A italiana visibili su DAZN. Ebbene, oggi TIM ha deciso di ampliare il potenziale pubblico, offrendo ai clienti Kena Mobile la possibilità di attivare sulle proprie SIM il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport.

Kena TIMVISION: pacchetto Calcio di DAZN sulle SIM Kena Mobile

Presso tutti i rivenditori Kena Mobile è infatti possibile, da oggi, acquistare il pacchetto “Calcio e Sport” di TIMVISION direttamente su una SIM Kena Mobile (anche attivata al momento). Basterà attivare il servizio di “Ricarica Automatica”, inserendo un metodo di pagamento come carta di credito e debito, così da procedere ad un addebito diretto mensile per il pagamento dell’offerta stessa.

L’offerte che al momento viene proposta presso i rivenditori di Kena Mobile è l’offerta base di TIMVISION Calcio e Sport, che sarà gratuita fino al 31 agosto 2021 e poi passerà a 29,99 euro al mese per 12 mesi (include, oltre a DAZN, Infinity+). Tuttavia, l’attivazione del pacchetto su SIM Kena non esonera dal pagamento del contributo di attivazione una tantum di 19,99 euro introdotto oggi da TIM.

In ogni caso, vi consigliamo, dato che non è ancora stato aggiornato il sito ufficiale di Kena, di recarvi presso un vostro rivenditore di fiducia per ottenere maggiori informazioni sull’offerta. E magari – se siete fortunati – il pacchetto Calcio di TIMVISION potrebbe esservi proposto anche ad un prezzo più basso!