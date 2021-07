Xiaomi potrebbe usare l’UWB, spuntano i tagli di memoria di Xiaomi Mi MIX 4

Nei mesi scorsi, la presentazione di Xiaomi Mi MIX Fold aveva dato nuova linfa ad una serie innovativa e apprezzata ma rimasta troppo a lungo in naftalina, tuttavia il modello che gli appassionati stanno aspettando davvero risponde al nome di Xiaomi Mi MIX 4, che adesso torna a far parlare di sé attraverso nuove indiscrezioni.

Xiaomi potrebbe adottare la tecnologia UWB

Sebbene non si possa affermare con certezza quando Xiaomi abbia intenzione di lanciarlo, sono state scovate tracce di un nuovo smartphone di segmento flagship con nome in codice “odin“.

Tre informatori e insider del mondo Xiaomi, kacskrz, XiaomiUI e Digital Chat Station, hanno recentemente condiviso nuove informazioni a proposito di “odin”. Le tre fonti concordano sul fatto che il dispositivo sarà basato sulla piattaforma sm8350 di Qualcomm, vale a dire il Qualcomm Snapdragon 888 (ecco il nostro confronto con Exynos 2100 e Apple A14 Bionic): kacskrz, XiaomiUI parlano di informazioni rinvenute nel codice del firmware MIUI, mentre Digital Chat Station non ha svelato la propria fonte.

L’analisi del codice della MIUI, inoltre, ha fatto emergere che “odin” potrebbe essere dotato di tre fotocamere posteriori: una principale con sensore da 50 MP, una da 48 MP con ottica telephoto e una terza da 48 MP con ottica ultragrandangolare.

Sulla solita piattaforma Weibo, il leaker Digital Chat Station ha poi riportato altre informazioni interessanti sullo smartphone identificato come “odin”: avrà un model number che termina con “K8“, sarà dotato di uno schermo flessibile con entrambi i bordi curvi e probabilmente anche di una fotocamera integrata sotto al display. Quest’ultima caratteristica sarebbe chiaramente la più intrigante, ma è anche quella su cui aleggiano le maggiori incertezze: per quanto questa fonte abbia già fornito informazioni corrette in passato, al momento mancano solide conferme.

L’altro leaker kacskrz potrebbe aver adocchiato un riferimento nel codice: il valore booleano isFrontCUPLens impostato come true per “odin”; “CUP” potrebbe significare “Camera Under Panel”, ma è fin troppo poco per considerarlo un indizio.

Molto meno incerto, invece, è il supporto alla tecnologia UWB (Ultra-Wideband): attualmente impiegata negli smartphone di punta di Samsung e di Apple ma non presente in nessuno Xiaomi, la tecnologia era già stata oggetto di precedenti rumor. Il produttore cinese, tempo addietro, aveva mostrato dei controlli di smart home usando un prototipo di smartphone con supporto UWB e pare che finalmente sia pronto a implementarlo su un modello destinato al mercato.

Il principale indiziato sarebbe proprio “odin”, secondo due fonti rappresentate dal MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) cinese e il firmware della MIUI: come precisato da Digital Chat Station, infatti, lo Xiaomi con model number che termina per “K8” è stato certificato dal MIIT e si parla chiaramente di supporto UWB; XiaomiUI ha scoperto nel codice di Mi Share dei riferimenti alla tecnologia Ultra-Wideband su “odin”. Secondo questa fonte, lo smartphone supporterà anche la tecnologia Ultra Wideband 5G, il nome commerciale che Verizon usa per il mmWave 5G. A dirla tutta, in una recente conferenza di Qualcomm, Xiaomi aveva lasciato intendere di voler lanciare uno smartphone con supporto mmWave 5G, insomma i pezzi del puzzle potrebbero combaciare.

Xiaomi Mi MIX 4: varianti e tagli di memoria trapelati

In attesa di capire se effettivamente Xiaomi Mi MIX 4 verrà annunciato ad agosto, sono trapelate nuove informazioni.

Secondo recenti report, il model number M2016118C appartiene ad un nuovo Mi MIX; lo stesso modello è stato appena certificato da enti cinesi come TENAA e 3C. Il TENAA, in particolare, mostra due varianti del presunto Xiaomi Mi MIX 4: il taglio di memoria con 8GB di RAM e 256GB di storage e quello con 12GB di RAM e 256GB di storage. Dovrebbe esisterne anche un terzo con 12GB+512GB, ma il TENAA non ne parla.