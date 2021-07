Nelle ultime settimane ci siamo trovati più volte a parlare di importanti anticipazioni (rumor e leak) sui prodotti Xiaomi pronti al lancio, e in queste ore si fa piuttosto importante la voce di chi guarda al mese di agosto come la data ideale per il lancio di Xiaomi Mi Pad 5, Xiaomi Mi MIX 4, Xiaomi Mi CC11 e la personalizzazione MIUI 13. Questa informazione, condivisa su Weibo dal leaker Bald Panda, vedrebbe alcuni tra i più importanti prodotti Xiaomi della seconda metà del 2021 ad ormai un passo dalla presentazione ufficiale.

Quante novità in arrivo ad agosto

Secondo gli ultimi rumor circolati in rete, il tablet Xiaomi dovrebbe montare un hardware di tutto rispetto con display IPS LCD a risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 1200 e una batteria da 4260 mAh. Xiaomi Mi MIX 4, molto spesso indicato come il primo device di Xiaomi con fotocamera sotto il display, è atteso con un hardware strepitoso con il processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G e un prezzo evidentemente salato.

Xiaomi Mi CC11, invece, è atteso come un nuovo smartphone di fascia media incentrato sul design e la fotocamera principale. La MIUI 13, infine, la nuova personalizzazione Android di cui abbiamo intravisto alcune novità, è forse uno dei più importanti aggiornamenti software mai rilasciati dal colosso cinese.

Non ci resta che attendere qualche settimana in attesa di ricevere una conferma ufficiale sull’ipotetico evento di lancio di agosto.

In copertina Xiaomi Mi 11 5G

