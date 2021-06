Quando si parla di Xiaomi, le indiscrezioni sui prossimi smartphone non mancano mai: sono appena emersi indizi secondo i quali il produttore cinese starebbe preparando un nuovo modello di punta caratterizzato dalla fotocamera anteriore integrata sotto al display e dall’integrazione della tecnologia UWB (Ultra Wideband).

Giusto ieri vi avevamo riportato le ultime voci sull’atteso Xiaomi Mi MIX 4 e sulla portentosa ricarica rapida a 200 W. Oggi, invece, parliamo di un modello che ancora non ha un nome commerciale, ma che, secondo i rumor, potrebbe entrare in scena già nel corso del 2021.

Questa nuova indiscrezione arriva, tanto per cambiare, da Weibo e la fonte è il solito Digital Chat Station. Stando a quanto si legge, il prossimo flagship di Xiaomi sarebbe indentificato dal nome in codice M2106118C e sarebbe molto avanzato dal punto di vista tecnico.

Presumibilmente dotato del chipset di riferimento di Qualcomm e di un comparto fotografico di tutto rispetto, a questo smartphone viene attribuita una fotocamera anteriore posta sotto al display. Sarebbe la prima volta di una simile tecnologia su uno smartphone di Xiaomi e non è ancora chiaro come il produttore cinese sia riuscito a far fronte ai grossi limiti qualitativi mostrati finora da soluzioni del genere. A questo proposito, il mese scorso abbiamo parlato della curiosa strategia valutata da Google.

La seconda novità tecnica sarebbe rappresentata dalla tecnologia UWB. In questo modo Xiaomi, che ancora non l’ha implementata, colmerebbe il gap con Samsung e Apple, che già ne fanno uso rispettivamente sulla serie Samsung Galaxy S21 e SmartTag e sulla serie iPhone 12 e AirTag.

Visti i precedenti, è piuttosto probabile che anche Xiaomi, al pari dei rivali, voglia affiancare al proprio flagship un piccolo Tag con UWB.

Il flagship misterioso, inoltre, potrebbe essere dotato di una ricarica rapida degna di nota: 120 W cablata e 70 W wireless.

Infine, la fonte si spinge a speculare che questo nuovo smartphone non sia il successore di Xiaomi Mi 11 Ultra, bensì quello di Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro.

