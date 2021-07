Aggiornamenti con Android 11 e patch di sicurezza per questi smartphone Samsung

Samsung prosegue il suo ottimo lavoro in tema di aggiornamenti software, in queste ore tocca a: Samsung Galaxy A10s, Samsung Galaxy M11, la serie Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Samsung Galaxy A10s, M11, Note 20, Note 20 Ultra, A71, A40, A41, Note 10 Lite: le novità degli aggiornamenti

Dal momento che la lista degli smartphone interessati da questi nuovi aggiornamenti software è alquanto lunga, passiamo subito alle novità, che sono a loro volta numerose e vanno da Android 11 – con annessa nuova versione della One UI – a nuove patch di sicurezza.

Lanciato sul mercato a metà del 2019 con Android 9, Samsung Galaxy A10s sta ricevendo l’ultimo major update della sua carriera. Il roll out è partito da Vietnam e Malesia e la nuova versione firmware A107FXXU8CUG1 include Android 11, la One UI 3.x e le patch di sicurezza di luglio 2021. Nell’update sono comprese novità grafiche, prestazionali, permessi one-time, nuovi controlli per la privacy e Benessere Digitale migliorato, novità per Samsung Keyboard, Home screen, Lock screen, Impostazioni, chiamate e conversazioni e quant’altro.

L’altro economico Samsung Galaxy M11 allunga ulteriormente l’elenco degli smartphone della casa sudcoreana già aggiornati alle patch di sicurezza (Security Maintenance Release) di luglio 2021. In questo caso il roll out ha preso il via da Malesia, Vietnam e Thailandia, con la versione firmware M115FXXU2BUF3. Non ci sono novità funzionali da segnalare.

Tanto per restare in tema, le ultime patch di sicurezza mensili sono in arrivo anche su Samsung Galaxy Note 10 Lite: in questo caso la versione firmware è la N770FXXS7EUF2 e il rilascio è partito dalla più vicina Polonia.

Lo stesso aggiornamento è in roll out in Olanda e Belgio per i nettamente più prestigiosi Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. La lista delle novità riportata nel changelog ufficiale è molto breve, tuttavia il file OTA che porta il firmware N98**XXU2DUF8 pesa poco più di 1 GB e la “U” nella sigla suggerisce la presenza di nuove aggiunte ulteriori. Allo stato attuale non è ben chiaro in poco consistano, ma Samsung dovrebbe aver mantenuto la promessa di risolvere il fastidioso bug con Android Auto.

L’aggiornamento in arrivo su Samsung Galaxy A71 a partire da Olanda e Belgio, invece, è meno recente: la versione firmware A715FXXU5BUF1, contenuta in un file OTA da poco meno di 430 MB, comprende le patch di sicurezza di giugno 2021, ma anche miglioramenti per Quick Share, il supporto al servizio RCS di Google e la funzione 360 Audio (sfruttabile con le Samsung Galaxy Buds Pro).

Per effetto del nuovo update appena rilasciato, Samsung Galaxy A40 compie un balzo dalle patch di sicurezza di aprile 2021 a quelle di giugno 2021. Il file OTA da circa 430 MB installa la versione firmware A405FNXXU3CUF2, la quale promette prestazioni complessivamente migliori.

Paradossalmente, il più nuovo Samsung Galaxy A41 sta ricevendo un aggiornamento meno recente: circa 420 MB di file OTA portano la versione firmware A415FXXU1CUF3 con le patch di sicurezza di maggio 2021 e miglioramenti per la funzione Quick Share. Anche questo aggiornamento è attualmente in roll out in Olanda e Belgio.

Come aggiornare Samsung Galaxy A10s, M11, Note 20, Note 20 Ultra, A71, A40, A41, Note 10 Lite

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante il seguente percorso: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.