Non è una novità che Android Auto sia affetto da bug e gli utenti di dispositivi Samsung non fanno eccezione. Negli ultimi due mesi alcuni di questi hanno segnalato un problema secondo cui Android Auto si bloccava quando lo smartphone veniva sbloccato. Oggi l’azienda ha confermato che presto arriverà una correzione.

Il problema sembra interessare più modelli della famiglia di smartphone Samsung Galaxy, ma non tutti gli utenti. Una discussione sui forum di supporto di Google ha raccolto alcune risposte da utenti frustrati e in un commento un membro del team di Android Auto ha confermato che è in arrivo un fix.

Samsung correggerà il bug con Android Auto a luglio

Il colosso sudcoreano introdurrà la correzione per questo inconveniente con Android Auto nell’aggiornamento di sicurezza che rilascerà a luglio per i dispositivi della gamma Samsung Galaxy.

Questo implica che gli utenti dovranno pazientare almeno altre due settimane per ottenere la correzione necessaria, ma almeno questo bug dovrebbe finalmente essere sistemato.

Questa vicenda serve anche a comprendere come gli aggiornamenti di sicurezza regolari siano importanti, in quanto spesso includono anche patch come in questo caso, oltre che migliorare la sicurezza.

