Samsung continua a rilasciare aggiornamenti software per i suoi smartphone e tablet Android: questa volta tocca a Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy A31 e Samsung Galaxy Tab Active3. Andiamo insieme a scoprire quali sono le novità che attendono i possessori.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip 5G

Partiamo da Samsung Galaxy Z Flip 5G, che sta ricevendo in queste ore il firmware F707BXXU3DUF4 con le patch di sicurezza di luglio 2021. Lo smartphone pieghevole segue dunque i diversi altri modelli del produttore che hanno già iniziato ad accogliere le ultime correzioni (tra i quali le serie Samsung Galaxy S20 e Galaxy S10).

L’update è pensato anche per risolvere un bug riguardante Android Auto, riscontrato da alcuni utenti Samsung. Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni, visto che il produttore deve ancora pubblicare il suo bollettino di luglio 2021. La distribuzione è partita come spesso accade dalla Germania, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere i dispositivi italiani.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A31 sta ricevendo un nuovo aggiornamento software a partire dal Brasile: si tratta del firmware A315GDXU1CUG1 e include le patch di sicurezza di luglio 2021. Anche in questo caso le novità non sono particolarmente numerose, ma comprendono la soluzione al bug di Android Auto citato qui sopra.

Vi ricordiamo che lo smartphone risulta già aggiornato ad Android 11 da un paio di mesi. L’update sarà disponibile per i Galaxy A31 italiani nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab Active3

Dopo gli smartphone ecco il tablet: aggiornamento anche per Samsung Galaxy Tab Active3 con il firmware T575XXS3BUF2, in distribuzione a partire da Hong Kong. Le novità non sembrano essere particolarmente numerose: troviamo le patch di sicurezza di luglio 2021 e la soluzione al bug di Android Auto nominato più su.

Il rollout sembra per il momento limitato all’Asia, ma dovrebbe presto allargarsi all’Europa. Il tablet, lanciato a gennaio, risulta già aggiornato ad Android 11 da qualche mese.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy A31 e Galaxy Tab Active3

Gli aggiornamenti sono in distribuzione per i Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy A31 e Samsung Galaxy Tab Active3 di vari Paesi. Per verificare l’arrivo dei nuovi firmware non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Il sistema procederà eventualmente al download e all’installazione.